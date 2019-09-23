Губернатору показали пхукетские водохранилища с высоты

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана призвал жителей острова экономно расходовать пресную воду на фоне низкого уровня запасов в пхукетских водохранилищах. Заявление было опубликовано после того, как глава провинции принял участие в облете озер в Кату, Чалонге и Срисунтхорне в субботу, 21 сентября.

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Департамент сельскохозяйственной авиации и Королевского проекта по искусственному вызову дождей пригласил губернатора на облет трех основных водохранилищ острова – озера Банг-Вад в Кату, озера Банг-Ньеу в Срисунтхорне и озера Кхлонг-Кратха в Кату.

Вместе с губернатором участие в инспекции приняли глава пхукетского отделения Минсельхоза Атчария Чантнравонг и исполняющий обязанности главы Южного операционного центра Королевского проекта по искусственному вызову дождей Тэнтай Понхан.

Облет водохранилищ показал, что искусственный посев облаков над водохранилищами пока не принес ощутимых результатов.

В сообщении PR-службы администрации провинции говорится, что искусственно вызванные осадки оцениваются в диапазоне от слабой до средней. В общей сложности они помогли трем водохранилищам набрать всего 300 тыс. кубометров воды.

Губернатор заверил, что официальные лица продолжат работу по стимулированию накопления резервов пресной воды.

«Также мы просим людей использовать воду так экономно, как только возможно», – добавил губернатор.

«Мы просим жителей острова о сотрудничестве в экономии воды», – добавил он.

По данным Управления национальных водных ресурсов (ONWR) на 21 сентября, в водохранилище Банг-Вад содержалось 1,51 млн кубометров воды (14,78% от всего объема, составляющего 10,2 млн). Для использования было пригодно 1,24 млн кубометров.

В водохранилище Банг-Ньеу содержалось 0,74 млн кубометров (10,26% от всего объема, составляющего 7,2 млн). Для использования было пригодно 0,63 млн кубометров.

По водохранилищу Кхлонг-Кратха в ONWR ежедневную статистику не ведут. В августе в нем содержалось 1,3 млн кубометров (30,2% от всего объема, составляющего 4,2 млн).

Напомним, что на прошлой неделе кабинет министров Таиланда принял положительное решение проекту прокладки магистральной линии для доставки воды на Пхукет из провинции Пханг-Нга.

В беседе с «Новостями Пхукета» и The Phuket News глава пхукетского офиса Управления водоснабжения Грайсорн Махамад заявил, что ему уже известно о положительном решении по проекту, бюджет которого оценивается в 3,5 млрд бат.

«Одобрение данного проекта правительством – по-настоящему хорошая новость. Теперь у людей в будущем будет вода», – заявил господин Махамад.

Господин Махамад подчеркнул, что реализация проекта не будет быстрой, но каких-либо деталей не назвал, попросил корреспондента «Новостей Пхукета» подождать.

«Я буду знать больше на следующей неделе», – заявил глава пхукетского офиса PWA.