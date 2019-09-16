Губернатор запросил 1,2 млн на достройку конференц-зала нового Provincial Hall

Властям Пхукета требуются дополнительные 1,2 млн бат на завершение строительства здания конференц-центра и зала собраний на территории нового офисного комплекса администрации провинции (Provincial Hall). На основное здание Provincial Hall, как сообщалось ранее, требуются 38 млн.

Новости Пхукета

16 Сентября 2019, 12:00 PM

Фото: Phuket PR Department

О том, что дополнительный бюджет нужен и на здание зала официальных встреч при новом Provincal Hall, губернатор Пхакапхонг Тавипатана сообщил в пятницу, 13 сентября. Заявление было сделано через неделю после того, как глава провинции озвучил сумму, необходимую на основное здание.

По словам господина Тавипатаны, отдельные запросы на оба бюджета – 1,2 млн бат и 38 млн бат – уже направлены в Министерство внутренних дел.

Согласно заявлению губернатора, в конференц-центр не завершены работы по электрике и водопроводу. О том, что необходимо закончить в основном здании, губернатор не сообщил. Возможную дату завершения строительства господин Тавипатана также не озвучил. Изначально предполагалось, что комплекс будет сдан в мае 2017 года.