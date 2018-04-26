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Губернатор выделил 4 млн бат на очистку канала Пакбанг в Патонге

Глава провинции Пхукет одобрил выделение муниципалитету Патонга «экстренного бюджета» в размере 4 млн бат на очистку канала Пакбанг, протекающего через город и впадающего в море у южной оконечности пляжа.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Апреля 2018 16:57:49

В среду, 25 апреля, губернатор Норрапхат Плодтхонг встретился с мэром Патонга Чалермлак Кебсап, проинспектировал состояние канала и объявил о выделении средств на его очистку.

Запрос на оказание помощи в решении проблемы загрязненного канала госпожа Кебсап направила главе провинции еще в середине апреле, а распоряжение срочно разобраться с соответствующим вопросом администрация Патонга получила в феврале, когда город посетил постоянный секретарь Министерства природных ресурсов и окружающей среды Виджарн Симачайа. Тогда же туристам было рекомендовано воздержаться от купания в море у устья канала.

«Муниципалитет Патонга должен найти способ удалить грязь из канала, потому что от этой проблемы страдают и жители города, и туристы. Канал должен быть возвращен в нормальное состояние так быстро, как только возможно», – говорила госпожа Кебсап в своем обращении к губернатору.

«Управление общественных работ Пхукета долго тянуло с утверждением плана работ, в итоге канал не чистили в течение двух лет. Именно поэтому сейчас я считаю необходимым подать заявление о том, чтобы работы по очистке канала провели в кратчайшие сроки», – поясняла мэр Патонга.

В ходе встречи с госпожой Кебсап глава провинции признал, что ответственно за решение проблемы должно быть именно Управление общественных работ провинции Пхукет, располагающее общим бюджетом в почти 400 млн бат, часть из которого предназначается на очистку каналов.

«Последствия серьезно сказываются на нашем туристическом имидже, и это означает, что мы должны решить проблему. Это дает мне все основания выделить 4 млн бат напрямую на очистку канала», – заявил Норрапхат Плодтхонг.

Отметим, что с начала года проблема канала Пакбанг и неочищенных вод, которые попадают из него в море, несколько раз попадала в поле зрения прессы и социальных сетей. Последний пост на Facebook по этой теме, опубликованный вечером 24 апреля, собрал за двое суток около 1000 реакций, более 920 репостов и в районе сотни комментариев.

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