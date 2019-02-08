Губернатор: Воды на Пхукете абсолютно достаточно

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана публично выступил с комментарием относительно ситуации с запасами пресной воды на острове. Глава провинции призвал общественность на паниковать и заверил, что запасов на Пхукете «абсолютно достаточно», чтобы пережить сухой сезон.

Новости Пхукета

8 Февраля 2019, 01:28 PM

Фото: Phuket PR Department

В ходе выступления, состоявшегося 7 февраля, губернатор Тавипатана подчеркнул, что анонсированные ограничения на снабжение водой Раваи и других районов вводиться не будут.

«Пхукетский офис Управления ирригации (PIO) подтвердил, что три водохранилища острова располагают достаточными запасами и могут поставлять воду местному отделению Управления водоснабжения (PWA) в обычном порядке. Провинция серьезно относится к этому вопросу», – заявил губернатор.

При этом еще 5 февраля PWA утверждало обратное. В уведомлении ведомства говорилось, что «уровень воды в водохранилищам Банг-Ньеу в Срисунтхорне, Банг-Вад в Кату и Кхлонг-Катха в Чалонге крайне низок». На этом фоне PWA ввело ограничения на поставку воды в целый ряд районов острова, а также рассматривало возможность ввести ограничения на всей территории провинции, включая Патонг и Карон.

«Мы просим жителей острова и бизнес не паниковать по этому поводу. Мы подтверждаем, что на Пхукете абсолютно достаточно воды для обслуживания населения и бизнеса на всей территории острова», – заявил губернатор.

Днем ранее глава PIO Сомсават Чайсинсод говорил, что PWA решило ввести ограничения на поставки воды из-за неправильной трактовки данных полученных, от его ведомства.

Примечательно, что хотя запасов воды на Пхукете и «абсолютно достаточно», губернатор поддержал предложение PWA о том, чтобы обратиться в Бангкок с запросом на искусственный посев облаков для вызова дождей над островными водохранилищами.