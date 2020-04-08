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Губернатор распорядился закрыть тамбон Срисунтхорн

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отдал распоряжение о закрытии очередного района острова. С 7 апреля закрыт тамбон Срисунтхорн в центральной части Пхукета (именно в этом тамбоне находится памятник Героиням).

Новости Пхукета

8 Апреля 2020, 09:52 AM
Губернатор распорядился закрыть тамбон Срисунтхорн. Worawut Songyot / Facebook

Губернатор распорядился закрыть тамбон Срисунтхорн. Worawut Songyot / Facebook

Губернатор распорядился закрыть тамбон Срисунтхорн. Worawut Songyot / Facebook

Губернатор распорядился закрыть тамбон Срисунтхорн. Worawut Songyot / Facebook

Губернатор распорядился закрыть тамбон Срисунтхорн. Worawut Songyot / Facebook

Губернатор распорядился закрыть тамбон Срисунтхорн. Worawut Songyot / Facebook

Губернатор распорядился закрыть тамбон Срисунтхорн. Worawut Songyot / Facebook

Губернатор распорядился закрыть тамбон Срисунтхорн. Worawut Songyot / Facebook

Как пояснил губернатор, ограничения вводятся с целью задержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на острове. Распоряжение о закрытии Срисунтхорна было подписано главой провинции еще 6 апреля, но известно о нем стало лишь после того, как мэр тамбона Воравут Сонгйот опубликовал соответствующее сообщение на своей личной странице в Facebook. Произошло это, когда приказ действовал уже более 14 часов.

В распоряжении указывается, что въезд в Срисунтхорн и выезд из него в другие тамбоны разрешены только в случае острой необходимости. Жители района должны оставаться в своих домах, при появлении симптомов заболевания необходимо сразу связываться с официальными лицами. Медикам поручено принять меры по борьбе с вирусом.

«Мы просим жителей района не покидать свои дома и другие места проживания для того, чтобы защитить себя от инфекции, а также потому, что кто-то может уже являться носителем вируса и заразить других людей COVID-19», – говорится в распоряжении губернатора.

Игнорирование требований официальных лиц карается в соответствии со статьей 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Соответствующая статья предполагает до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

Мэр Срисунтхорна указал, что на границах тамбонах будут организованы три круглосуточных пункта дорожного контроля:

  1. На границе с Чернг-Талей, на перекрестке Srtisoonthorn Rd. И и дороги на Банг-Джо;

  2. На границе с Чернг-Талей, на перекрестке Bangjo Pasak Rd. и Pasak Soi 8;

  3. На границе с Паклоком, на дороге в сторону Ао-По у отделения банка Government Savings Bank в Тха-Рыа.

Блок-посты на Thepkrasattri Rd. в сообщении мэра Срисунтхорна не упоминаются.





 

 

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