Губернатор распорядился расширить канал Банг-Яй в Пхукет-Тауне

Глава провинции Норрапхат Плодтхонг отдал распоряжение расширить канал Банг-Яй после того как вышедшая из берегов вода затопила улицы в центре Старого города.

29 Августа 2017 12:05:24

В понедельник, 28 августа, губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг и другие официальные лица провели инспекцию в центральной части Старого города, которая оказалась затоплена водой в ходе недавних ливней.

К подтоплению улиц привела недостаточная пропускная способность канала Банг-Яй, который протекает через весь Пхукет-Таун и выводит дождевую воду в море. Обычно пропускной способности канала хватает для того, чтобы защитить улицы от затопления, однако в прошлые выходные клонг Банг-Яй с нагрузкой не справился, даже несмотря на то, что незадолго до этого канал чистили от мусора. В итоге подтоплены оказались Phang Nga Rd.и Phuket Rd. в районе исторического здания Standard Chartered Bank, где канал вышел из берегов.

«Причиной выхода канала из берегов стал большой объем воды, поступающий из Кату. В свою очередь канал Банг-Яй в определенной степени узок, особенно в районе моста [у здания банка]. Ширина в четыре-пять метров не позволяет ему пропускать воду достаточно быстро. Пхукетское Управление общественных работ, городского и сельского планирования выделило бюджет на расширение канала по меньшей мере до восьми метров, чтобы повысить его пропускную способность до достаточного уровня и предотвратить выход и берегов в будущем», – заявил губернатор Плодтхонг по следам инспекции 28 августа.

Впрочем, перед началом работ по расширению канала пхукетским властям придется решить вопрос с выкупом земли на его берегах. Губернатор Плодтхонг отдал официальным лицам распоряжение в срочном порядке провести переговоры с хозяевами находящихся в частной собственности участков. Каких-либо сроков реализации проекта по расширению канала губернатор не озвучил.