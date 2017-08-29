The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Губернатор распорядился расширить канал Банг-Яй в Пхукет-Тауне

Глава провинции Норрапхат Плодтхонг отдал распоряжение расширить канал Банг-Яй после того как вышедшая из берегов вода затопила улицы в центре Старого города.

Шела Рива

29 Августа 2017 12:05:24

В понедельник, 28 августа, губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг и другие официальные лица провели инспекцию в центральной части Старого города, которая оказалась затоплена водой в ходе недавних ливней.

К подтоплению улиц привела недостаточная пропускная способность канала Банг-Яй, который протекает через весь Пхукет-Таун и выводит дождевую воду в море. Обычно пропускной способности канала хватает для того, чтобы защитить улицы от затопления, однако в прошлые выходные клонг Банг-Яй с нагрузкой не справился, даже несмотря на то, что незадолго до этого канал чистили от мусора. В итоге подтоплены оказались Phang Nga Rd.и Phuket Rd. в районе исторического здания Standard Chartered Bank, где канал вышел из берегов.

«Причиной выхода канала из берегов стал большой объем воды, поступающий из Кату. В свою очередь канал Банг-Яй в определенной степени узок, особенно в районе моста [у здания банка]. Ширина в четыре-пять метров не позволяет ему пропускать воду достаточно быстро. Пхукетское Управление общественных работ, городского и сельского планирования выделило бюджет на расширение канала по меньшей мере до восьми метров, чтобы повысить его пропускную способность до достаточного уровня и предотвратить выход и берегов в будущем», – заявил губернатор Плодтхонг по следам инспекции 28 августа.

Впрочем, перед началом работ по расширению канала пхукетским властям придется решить вопрос с выкупом земли на его берегах. Губернатор Плодтхонг отдал официальным лицам распоряжение в срочном порядке провести переговоры с хозяевами находящихся в частной собственности участков. Каких-либо сроков реализации проекта по расширению канала губернатор не озвучил.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда
Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф
Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.