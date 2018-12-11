Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката

Компания-подрядчик, ведущая работы по замене дорожного полотна на участке Patak Rd. между кольцом Чалонга и пляжами Карон и Ката, получила распоряжение усилить меры по предотвращению аварий.

Новости Пхукета

11 Декабря 2018, 09:29 AM

Фото: Phuket PR Department

Распоряжение более серьезно подойти к безопасности водителей на ремонтируемой трассе озвучил вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг, при этом чиновник подчеркнул, что изначально приказ исходил от губернатора Пхакапхонга Тавипатаны, сообщает PR-служба администрации провинции Пхукет.

На совещании 11 декабря вице-губернатор Вонгманирунг рассказал, что работы, согласно контракту, начались 16 октября 2018 года и должны быть завершены к 16 января 2019 года, стоимость подряда составляет 12 млн бат.

«Множество людей попали в аварии из-за плохого состояния дорожного полотна, вызванного ремонтными работами и заменой асфальта. К примеру, гравий на дороге ухудшает сцепление колес транспорта с покрытием», – заявил вице-губернатор.

Господин Вонгманирунг отдал подрядчику распоряжение следить за тем, чтобы на асфальте не было гравия и другого мусора. Также рабочие должны улучшить освещение трассы в темное время суток и установить дополнительные знаки, предупреждающие о ремонте.

«Информация на знаках должна быть на тайском, английском и китайском языке. Она должна быть четкой. Туристы должны видеть предупреждения и понимать их», – добавил господин Вонгманирунг.

Вице-губернатор отметил, что призыв более серьезно подходить к безопасности водителей относится ко всем муниципалитетам острова, где проводятся дорожные работы.