Губернатор распорядился обеспечить идеальный визит премьер-министра на Пхукет

В понедельник, 1 июля, на Пхукете прошло совещание, посвященное подготовке к визиту на остров премьер-министра Праюта Чан-Очи. Председательствовавший на совещании губернатор провинции распорядился сделать так, чтобы все было идеально.

Новости Пхукета

2 Июля 2019, 04:16 PM

Фото: Phuket PR Department

В ходе визита на Пхукет, запланированного на 8 июля, премьер-министра Прают Чан-Оча должен принять участие в торжественной церемонии официального открытия тоннеля в Чалонге. В связи с этим губернатор отдал местному офису Департамента скоростных магистралей распоряжение наладить плотное сотрудничество с бангкокскими организаторами визита, чтобы все прошло гладко.

Губернатор не уточнил, планируется ли закрывать движение по тоннелю утром 8 июля, однако ранее глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей уже указывал, что такие планы имеются. Тоннель должен быть закрыт в 7:00 утра и открыт к полудню.

Следующим пунктом в программе визита станет поезда Праюта Чан-Очи в штаб регионального командования ВМФ на мысе Панва и участие в совещании по повышению готовности к возможным стихийным бедствиям (включая цунами) в рамках учения IDMEX 2019. Это мероприятие пройдет в глубоководном порту, находящемся неподалеку от базы ВМФ.

Затем главу правительства ждет совещание, посвященное развитию самого порта. Эта встреча состоится в региональном офисе Казначейства.

Безопасность Праюта Чан-Очи в ходе визита будут обеспечивать различные подразделения полиции, а также вооруженных сил. В частности, будет задействована дорожная полиция и сотрудники полиции по восьмому региону (региональный штаб в настоящий момент находится на Пхукете).

Губернатор подчеркнул, что все задействованные в визите официальные лица, представители частного бизнеса и других секторов должны работать сообща, «чтобы провести все идеально».