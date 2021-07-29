Губернатор проверил лагеря проживания трудовых мигрантов

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу провел инспекцию нескольких лагерей проживания строительных рабочих, проверив соблюдение в них мер защиты от коронавирусной инфекции. Проверка состоялась 28 июля, поводом для нее послужило заражение 13 рабочих из лагеря в Патонге. Сам проблемный лагерь уже изолирован на месяц по программе Bubble and Seal.

Новости Пхукета

29 Июля 2021, 02:30 PM

Фото: PR Phuket

В частности, глава провинции посетил лагерь рабочих, занятых на строительстве нового аквапарка в Кату. К губернатору присоединились глава соответствующего округа Тритхип Сакунпрадит и сотрудники регионального Управления эпидемиологии из Накхон-Сри-Тхаммарата, сообщила PR-служба Пхукета.

Отвечающий за функционирования лагеря Ванна Сангтуанг заявил ревизором, что в настоящий момент на территории проживают 450 рабочих, включая трудовых мигрантов из Мьянмы и Камбоджи.

В сообщении PR-службы не было приведено название строящегося аквапарка, однако в тексте был указан строительный подрядчик JWS Construction, строящий аквапарк Vana Nava Water Park, который станет частью масштабного проекта Andamanda Phuket.

Andamanda Phuket, в свою очередь, будет одним из элементов комплекса Blu Pearl The Pride of Phuket, который реализует Mall Group. Комплекс за 20 млрд бат будет включать отель, торговый центр и коммерческую недвижимость на Phra Phuket Kaew Rd. в Кату.

«Мы соблюдаем строгие меры, призванные обеспечить безопасность наших рабочих. При въезде в лагерь и выезде все проходят контроль температуры тела, во время работы постоянно требуется носить маски. В самом лагере введено четкое зонирование с отделением туалетных и душевых зон от жилых, так что мы вполне уверены в гигиене. Также почти 100% рабочих в лагере уже полностью привиты», – заявил господин Сангтуанг.

Губернатор Вунсиеу отметил, что власти провинции уделяют особое внимание лагерям рабочих, особенно в плане вакцинации для выработки у них коллективного иммунитета.

«В ходе проверок во множестве лагерей мы отметили, что в каждом из них есть только одно место входа и выхода, что облегчает контроль за перемещением рабочих. Покупки еды и необходимых вещей они осуществляют в ближайших магазинах и у торговцев неподалеку», – заявил глава провинции.

«Прямо сейчас я отдал всем управляющим таких лагерей распоряжение обеспечить строгий эпидемиологический контроль и ввести такую же систему, какой придерживаются менеджеры по SHA в отелях, чтобы управляющие могли оперативно связываться с Иммиграционным бюро, Управлением трудоустройства и другими официальными лицами в случае необходимости», – добавил губернатор.

Господин Вунсиеу заявил, что власти провинции намерены установить для лагерей стандарты безопасности и оценить их исполнение в каждом из них, «чтобы с максимальным количеством баллов стали ролевой моделью для других». Также в планах значится «создание лучшей информационной системой о трудовых мигрантах на Пхукете».

Отметим, что накануне глава пхукетского Управления трудоустройства Убон Чуайпхат привела текущую статистику по числу трудовых мигрантов, занятых в строительной отрасли на Пхукете. Таких сейчас насчитывается почти 26,8 тыс. человек, число использующих их труд работодателей – свыше 2,1 тыс.

«В трех округах Пхукета располагаются 868 лагерей трудовых мигрантов. Из них 32 лагеря классифицированы как большие с числом проживающих людей свыше 100 человек, еще 102 отнесены к средним, а 734 – к малым», – заявил госпожа Чуайпхат.

Что касается вакцинации мигрантов (не только из строительной отрасли), то, согласно данным Агентства по развитию цифровой экономики (DEPA), одну прививку получили 35,2 тыс. работников в возрасте 18-64 лет, обе прививки получили 18,1 тыс.

«Из тех, кто старше 65 лет, первую прививку получили 26 человек, обе прививки – 10 человек», – заявил менеджер DEPA на Пхукете Прача Асаватхира.