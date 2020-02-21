Губернатор проинспектировал поставки воды в Рассаду

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана нанес визит на Soi Kingkaew, небогатый и густонаселенный район Рассады, ежегодно страдающий от отсутствия водоснабжения в сухой сезон.

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Как указал глава провинции, в этом году муниципалитет Рассады был вынужден начать снабжение людей водой при помощи автоцистерн еще 15 января. В день инспекции – 19 февраля – туда также прибыли очередные грузовики, направленные как местными властями, так и военными.

«Эта инспекция – жест поддержки усилиям местных властей и армии, направившей 20 военных автоцистерн на помощь людям», – заявил губернатор.

Глава провинции отметил, что в соответствующей части Рассады живут 40 тыс. официально зарегистрированных местных жителей и еще около 200 тыс. лиц, зарегистрированных в других провинциях. Таким образом реальная численность документов в шесть раз превышает официально зарегистрированную.

Также губернатор добавил, что еще 11 февраля отдал распоряжение всем муниципалитетам и административным организация тамбонов, чтобы те подготовили экстренные запасы воды для доставки нуждающимся.

В прошлом году такое распоряжение было отдано на месяц позже.