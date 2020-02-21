Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Губернатор проинспектировал поставки воды в Рассаду

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана нанес визит на Soi Kingkaew, небогатый и густонаселенный район Рассады, ежегодно страдающий от отсутствия водоснабжения в сухой сезон.

Новости Пхукета

21 Февраля 2020, 01:21 PM
С середины января жители Soi Kingkaew получают воду автоцистернами. Центральное водоснабжение не работает. Фото: Phuket PR Department

С середины января жители Soi Kingkaew получают воду автоцистернами. Центральное водоснабжение не работает. Фото: Phuket PR Department

С середины января жители Soi Kingkaew получают воду автоцистернами. Центральное водоснабжение не работает. Фото: Phuket PR Department

С середины января жители Soi Kingkaew получают воду автоцистернами. Центральное водоснабжение не работает. Фото: Phuket PR Department

С середины января жители Soi Kingkaew получают воду автоцистернами. Центральное водоснабжение не работает. Фото: Phuket PR Department

С середины января жители Soi Kingkaew получают воду автоцистернами. Центральное водоснабжение не работает. Фото: Phuket PR Department

С середины января жители Soi Kingkaew получают воду автоцистернами. Центральное водоснабжение не работает. Фото: Phuket PR Department

С середины января жители Soi Kingkaew получают воду автоцистернами. Центральное водоснабжение не работает. Фото: Phuket PR Department

С середины января жители Soi Kingkaew получают воду автоцистернами. Центральное водоснабжение не работает. Фото: Phuket PR Department

С середины января жители Soi Kingkaew получают воду автоцистернами. Центральное водоснабжение не работает. Фото: Phuket PR Department

Как указал глава провинции, в этом году муниципалитет Рассады был вынужден начать снабжение людей водой при помощи автоцистерн еще 15 января. В день инспекции – 19 февраля – туда также прибыли очередные грузовики, направленные как местными властями, так и военными.

«Эта инспекция – жест поддержки усилиям местных властей и армии, направившей 20 военных автоцистерн на помощь людям», – заявил губернатор.

Глава провинции отметил, что в соответствующей части Рассады живут 40 тыс. официально зарегистрированных местных жителей и еще около 200 тыс. лиц, зарегистрированных в других провинциях. Таким образом реальная численность документов в шесть раз превышает официально зарегистрированную.

Также губернатор добавил, что еще 11 февраля отдал распоряжение всем муниципалитетам и административным организация тамбонов, чтобы те подготовили экстренные запасы воды для доставки нуждающимся.

В прошлом году такое распоряжение было отдано на месяц позже.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Тоннель в Чалонге будет закрыт для движения в ночные часы с 21 по 25 февраля
Часть Май-Кхао останется без электричества 21 февраля
Мужчина наступил на иглу от медицинского шприца на пляже
В Патонге обнаружили новую утечку сточных вод в море
Жителей Камалы и Пхукет-Тауна просят экономить воду
Фестиваль гастрономии стартует на Пхукете 27 февраля
Полиция ищет стритрейсеров, простившихся с погибшим другом ревом двигателей в храме
Четырехметровую китовую акулу заметили у Ланты
Каникулы в Сонгкран могут стать девятидневными в этом году
Минздрав Таиланда ограничил информацию о коронавирусе в стране
Автор недостоверного поста о первой смерти от коронавируса на Пхукете явилась в полицию
Пхукет готовится к Фестивалю Героинь
Спасатели Kusoldharm обзавелись новым пунктом базирования на севере Пхукета
Свыше 200 пар зарегистрировали браки в День святого Валентина
Кату и Срисунтхорн частично останутся без света 18 февраля

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI - Cooking Competition
QSI International School Phuket

 