Губернатор проинспектировал пирс в Рассаде перед Сонгкраном

В воскресенье, 25 марта, губернатор Норрапхат Плодтхонг и другие официальные лица провели инспекцию на пирсе в Рассаде в рамках подготовки к празднованию Сонгкрана.

26 Марта 2018 17:53:05

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«Я отдал распоряжение официальным лицам ответственным за функционирование всех коммерческих пирсов Пхукета строго контролировать безопасность в своих зонах ответственности. Официальные лица должны вести учет пассажиров при посадке и высадке. Все цифровые системы видеонаблюдения и сбора информации о пассажирах, разрабатываемые пхукетским офисом Агентства по развитию цифровой экономики, должны быть готовы в срок», – заявил губернатор.

Обеспечение безопасности туристов Норрапхат Плодтхонг назвал приоритетом.

«В дни Сонгкрана значительное число китайских туристов пройдет через этот пирс. Все здания и инфраструктура должны быть достаточно прочными», – добавил губернатор.

Напомним, что 4 марта пирс в Чалонге лишился одного из понтонных причалов, который частично ушел под воду, как предполагается, после того, как в него врезалось некое судно. Власти Пхукета до сих пор не раскрыли информацию о том, что произошло.

Кроме того, с начала года произошло несколько инцидентом с участием туристических судов. Последний из них имел место ночью 25 марта, когда в 22 км от Пхи-Пхи загорелось судно одного из дайв-центров.