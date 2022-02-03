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Губернатор проинспектировал каналы

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу проинспектировал ход работ по модернизации каналов Банг-Яй и Банг-Кханун. В ходе инспекции глава провинции отметил, что внимание к водным артериям острова (пусть крупными их и не назвать) имеет принципиальное значение для будущего Пхукета.

Новости Пхукета

4 Февраля 2022, 11:00 AM
Канал Банг-Яй. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Яй. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Яй. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Яй. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Яй. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Яй. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Кханун. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Кханун. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Кханун. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Кханун. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Кханун. Фото: PR Phuket

Канал Банг-Кханун. Фото: PR Phuket

Первым делом губернатор осмотрел работы по улучшению тока воды в канале Банг-Яй, который берет свое начало в холмах Кату и впадает в море в Сапан-Хине. Канал протекает через несколько районов и расположенных в них жилых сообществ, включая Пхукет-Таун. По этой причине работы по модернизации канала требует координации усилий сразу нескольких муниципалитетов, а заодно и государственных ведомств уровня всей провинции.

«Также мы получаем большую помощь от местного сообщества, в частности, от клуба Rak Bang Yai», – отметил глава провинции.

«Пхукет постоянно развивается и нуждается в реализации многих проектов, требующих государственного финансирования, рабочих рук и помощи волонтеров», – добавил он.

Господин Вунсиеу отметил, что борьба с замусорением канала [что грозит выходом воды из берегов в сезон дождей] должна сопровождаться и благоустройством прилегающих к водоему территорий, которые могут стать рекреационными зонами и спортивными объектами.

«Мы должны помогать защищать окружающую среду, потому что Пхукет продает туристам именно красоту природы. Но чем больше туристов приезжает, тем больше истощаются ресурсы. Мы должны помогать сохранять природу Пхукета», – заявил господин Вунсиеу.

Также губернатор проинспектировал работы на менее известном канале Банг-Кханун в тамбоне Тхепкрасаттри. Там совместными усилиями государственных ведомство, частного сектора и местных жителей возводятся около 90 водоудерживающих дамб, которые должны предотвращать выход канала из берегов во время обильных дождей и помогать сохранять воду в сухой сезон.

«С приходом сезона дождей участок Thepkrasattri Rd. перед АЗС Susco каждый год затапливается. Водоудерживающие дамбы помогут уменьшить поток воды, стремящийся вниз по течению канала, а также обеспечат местных фермеров водой для полива своих посадок в сухие месяцы», – пояснил губернатор.

При этом возводятся запруды из добываемых на месте природных материалов – бамбука и песка. Связанные вместе бамбуковые стебли служат опорной конструкцией, а уложенные мешки с песком формируют саму дамбу.

«Надеемся, что этот проект поможет решить проблемы как наводнений, так и нехватки воды в сухой сезон, а заодно поможет сохранить водные виды фауны и флоры», – заявил губернатор Вунсиеу.

 

 

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