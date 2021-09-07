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Губернатор: Проект Phuket Sandbox принес экономике 1,6 млрд бат

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу заявил о том, что проект Phuket Sandbox будет продолжен. Инициатива, по словам главы провинции, уже принесла экономике 1,6 млрд бат.

Новости Пхукета

7 Сентября 2021, 04:03 PM
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: PR Phuket

Как заявил губернатор Вунсиеу в ходе онлайн-совещания с генералом Наттапоном Накпанитом из Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), за период с 1 июля по 4 сентября Пхукет принял 346 зарубежных авиарейсов. В общей сложности на остров по программе Phuket Sandbox прибыли 28,2 тыс. туристов, из которых лишь 88 человек сдали положительный анализ на COVID-19 (67 уже выписаны из больниц).

Больше всего иностранцев прилетели из США (3721), Великобритании (3470), Израиля (3153), Франции (2262) и Германии (2247).

К настоящему моменту 10,5 тыс. туристов вернулись в свои страны, 17,7 тыс. провели обязательные 14 дней на Пхукете и отправились в другие провинции Таиланда. Сейчас на острове остаются 4,96 тыс. иностранцев, прибывших по программе Phuket Sandbox.

Согласно заявлению губернатора, реализация программы уже принесла экономике 1,6 млрд бат. Структура туристических трат выглядит следующим образом:

  1. Размещение – 565 млн;

  2. Туристические продукты и услуги – 376 млн;

  3. Еда и напитки – 350 млн;

  4. Медицинские услуги – 229 млн;

  5. Другие расходы –114 млн.

«Потраченные туристами 1,6 млрд бат питают экономику и выводят ее на траекторию роста, одновременно поддерживая самые разные сектора, как напрямую связанные с туризмом (такие как отели, рестораны, пассажирские перевозки и так далее), так и сферы, питающие туризм, такие как сельское хозяйство, промышленность и энергетика среди прочих», – заявил губернатор Вунсиеу.

Суммарный экономический эффект от Phuket Sandbox, согласно оценке губернатора, может достигать 3,8 млрд бат.

«Что касается бронирования номеров в отелях SHA+, то это число за период с июля по сентябрь составляет 484,4 ночей/номеров», – добавил глава провинции.

На фоне вышеизложенного губернатор сделал вывод о том, что программу Phuket Sandbox следует продолжать.

При этом, если верить оценкам бывшего члена парламента от Пхукета Анчали Ванит Тепхабутры, многие рядовые жители острова по-прежнему находятся в крайне уязвимом состоянии. Средний уровень доходов на Пхукете составляет чуть менее 2 тыс. бат в месяц, что ниже прожиточного минимума в Таиланде. Аналогичные цифры называл в марте и доктор Чаянон Пучарон из Университета Принца Сонгкхла. На вопрос о том, верны ли эти данные сейчас, доктор Пучарон ответил: «Ситуация не изменилась».

 

 

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