Губернатор призвал жителей Пхукета провести «вежливый» Лой Кратонг

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг обратился к жителям Пхукета с призывом отмечать Лой Кратонг тихо и с уважением к традициям. Соответствующее заявление он сделал в среду, 1 ноября. Сам Лой Кратонг в этом году выпал на 3 ноября.

2 Ноября 2017 10:57:00

Лой Кратонг на Пхукете. Фото из архива The Phuket News

«Премьер-министр Прают Чан-Оча проинструктировал власти на местах о необходимости убедиться, что Лой Кратонг празднуется «вежливо», поскольку это хорошая традиция Таиланда», – заявил губернатор Плодтхонг.

«В празднованиях примет участие значительное число людей», – добавил он.

По словам губернатора, местным муниципалитетам и частному сектору (к примеру, отелям) разрешено провести «нормальные празднования Лой Кратонга», но власти призывают людей к «сохранению добрых тайских традиций».

«Фестиваль Лой Кратонг в этом году будет спокойным и безопасным», – добавил губернатор.

Ранее на этой неделе Министерство внутренних дел объявило о том, что использование пиротехники и запуск летающих фонариков на Лой Кратонг в этом году под запретом, если местные власти в конкретных провинциях не дадут на то прямого разрешения. Нарушителям грозит штраф в размере до 60 тыс. бат и/или до трех лет тюрьмы.

В этом году центром празднования Лой Кратонга в Патонге станет так называемый Bangla Park – участок пляжа, на который выходит Бангла-Роуд (рядом с опорным пунктом полиции). Празднования будут проходить с 14:00 до полуночи. В 18:30 на пляжной дороге начнется парад.

Муниципалитет Пхукет-Тауна пока не сообщил, где будет праздноваться Лой Кратонг в этой части острова. Обычно все мероприятия проходят в Сапан-Хине, но местные СМИ сообщают, что в этот раз все ограничится запуском лодочек-кратонгов. Никаких ярмарок и развлечений не будет.

Жители Чалонга смогут отметить Лой Кратонг на местном пирсе. С 9:00 до 16:30 там будут проходить гонки на лонгтейлах, а с 19:00 начнется запуск кратонгов. Отдельная программа запланирована в храме Wat Ladthiwanaram (храм на Chao Fa East Rd., также известный как Wat Tai).

В Кароне празднования будут проходить на озере Нонг-Харн, расположенном у северной части пляжа недалеко от кольцевой развязки. Отмечать Лой Кратонг там будут с 20:00 до 23:00.

В Раваи развлекательной программы или ярмарок не планируется, а отправить кратонг в плавание по воде можно будет, как всегда, на озере у пляжа Най-Харн.

В тамбоне Чернг-Талей центром праздника станет «перекресток рядом с Outrigger Laguna Phuket Beach Resort». Людей там ждут с 18:30 до 22:00.

Административная организация тамбона Тхепкрасаттри пока не назвала место проведения праздничных мероприятий. Однако власти района рассказали, что на Лой Кратонг планируются лодочные гонки, соревнования по плаванию и муай-талэ (поединки бойцов на смазанной жиром перекладине над водой).

В тамбоне Срисунторн праздничной программы не планируется, а запустить лодочки-кратонги можно будет на нескольких местных водоемах.