Губернатор призвал СМИ рассказывать о коронавирусных правилах на Пхукете

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу собрал представителей местных СМИ на совещание, в ходе которого призвал журналистов распространять «важную информацию о политике в отношении COVID-19 в провинции».

Новости Пхукета

2 Апреля 2022, 09:00 AM

Изображение: The Phuket News

«Сегодняшняя пресс-конференция посвящена важному вопросу о текущей ситуации с COVID-19. Количество заболевающих людей в провинции последовательно снижается, а параллельно Пхукет готовит меры для предотвращения распространения болезни в Сонгкран», – приводит PR-Phuket слова, которые губернатор адрессовал журналистам

«Люди будут приезжать сюда, поэтому мы должны попросить их строго следовать мерам, которые установило Министерство общественного здоровья», – добавил губернатор.

Также в беседе с журналистами глава провинции коснулся вопроса о благоустройстве Пхукета, что «создать красоту, особенно за счет высадки бугенвилий, являющихся официальными деревьями провинции Пхукет».

PR-служба провинции Пхукет не последовала совету губернатора и не сопроводила публикацию информацией о конкретных мерах эпидемиологической безопасности, которые должны соблюдать приезжающие.

О правилах безопасного празднования Сонгкрана можно прочитать здесь, о требованиях к въезжающим на Пхукет – здесь.