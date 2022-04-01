Губернатор призвал СМИ рассказывать о коронавирусных правилах на Пхукете

«Сегодняшняя пресс-конференция посвящена важному вопросу о текущей ситуации с COVID-19. Количество заболевающих людей в провинции последовательно снижается, а параллельно Пхукет готовит меры для предотвращения распространения болезни в Сонгкран», – приводит PR-Phuket слова, которые губернатор адрессовал журналистам
«Люди будут приезжать сюда, поэтому мы должны попросить их строго следовать мерам, которые установило Министерство общественного здоровья», – добавил губернатор.
Также в беседе с журналистами глава провинции коснулся вопроса о благоустройстве Пхукета, что «создать красоту, особенно за счет высадки бугенвилий, являющихся официальными деревьями провинции Пхукет».
PR-служба провинции Пхукет не последовала совету губернатора и не сопроводила публикацию информацией о конкретных мерах эпидемиологической безопасности, которые должны соблюдать приезжающие.
О правилах безопасного празднования Сонгкрана можно прочитать здесь, о требованиях к въезжающим на Пхукет – здесь.