Губернатор призвал Пхукет объединиться в борьбе с COVID

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу обратился к жителям провинции с призывом делать все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19.

Новости Пхукета

17 Мая 2021, 11:00 AM

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: PR Phuket

В видеообращении к жителям губернатор Вунсиеу подчеркнул важность снижения ежедневного числа новых заражений, поскольку этот фактор принципиален для реализации плана по открытию острова для туристов с 1 июля.

Также губернатор особо подчеркнул важность соблюдения запрета на «вечеринки» и совместное употребление алкоголя. Данный запрет будет действовать на острове до конца мая.

В-третьих, глава провинции попросил жителей записываться на вакцинацию в рамках правительственной прививочной кампании.

«Братья и сестры Пхукета, если вы еще не зарегистрировались на вакцинацию, пожалуйста, запишитесь. Это очень важно и для вас самих, и для провинции», – заявил Наронг Вунсиеу.

Для записи на вакцинацию тайские граждане могут воспользоваться приложением Mor Prom, однако для иностранцев разрабатывается отдельная регистрационная платформа, которая пока не готова.

«Как только версия Mor Prom для иностранцев будет готова, мы сообщим об этом», – заявил заместитель официального представителя МИД Натапану Нопакун, который от лица тайских властей проводит коронавирусные брифинги на английском языке для иностранной аудитории.

Господин Нопакун заверил, что в рамках национальной прививочной кампании будут бесплатно привиты и все тайцы, и все живущие в стране иностранцы. Также господин Нопакун заверил, что с определенного момента получить укол можно будет без предварительной записи.