Губернатор призвал не паниковать из-за задержек в записи на вакцинацию

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу призвал жителей острова не паниковать из-за возникших задержек в записи на вакцинацию от коронавируса в рамках проходящей на острове массовой прививочной кампании. Задержка коснулась лиц, которые официально не зарегистрированы как живущие на Пхукете. Им для получения вакцины теперь придется подтвердить властям, что они действительно живут и работают на острове.

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В ходе совещания 24 мая губернатор Вунсиеу заявил, что на прививку через портал Phuket Must Win записалось около 30 тыс. человек, официально не зарегистрированных в качестве проживающих на острове.

При этом сам факт регистрации таких людей вызвал вопросы относительно того, действительно ли поступающая на остров вакцина используется для формирования коллективного иммунитета на Пхукете с целью открытия острова для туризма с 1 июля. В ответ губернатор заверил, что опасения беспочвенны, а официально зарегистрированные жители острова точно получат свои прививки.

Губернатор Вунсиеу заявил, что работающий на острове, но не зарегистрированный здесь человек, должен сначала получить у работодателя справку о трудоустройстве. Затем эту справку и другие документы нужно верифицировать у старосты населенного пункта (мубана), после чего передать заверенные бумаги в местный орган власти (муниципалитет, административную организацию тамбона или окружную управу). Наконец, после этого можно будет зарегистрироваться на прививку через Phuket Must Win.

На совещании 24 мая присутствовали старосты всех пхукетских мубанов, которых ознакомили с данной процедурой.

«Лица, официально зарегистрированные в качестве жителей Пхукета могут записаться на прививку в обычном порядке. Я готов подтвердить, что у нас достаточно вакцин, чтобы достичь целевых показателей прививочной кампании», – заявил губернатор Пхукета.

Глава провинции добавил, что власти просто хотят быть уверены, что вакцины действительно распределяются среди целевых групп, которым предназначены.

Прямо сейчас на Пхукет продолжается второй раунд прививочной кампании, который продлится до 28 мая. По состоянию на 21 мая (более свежие данные отсутствуют) хотя бы одну дозу вакцины получили 162,2 тыс. человек или 34% из целевого массива в 466,6 тыс. жителей. Вакцинированы должны быть четыре группы лиц.

Первая группа. 417,4 тыс. человек, зарегистрированных в качестве проживающих на Пхукете за исключением 106,9 тыс. детей и подростков до 18 лет. Итого привиты должны быть 310,5 тыс. человек, уровень вакцинации этой группы должен составлять 100%.

Вторая группа. Работники туристической отрасли, не зарегистрированные в качестве жителей Пхукета. Размер данной группы – 94,1 тыс. человек. Уровень вакцинации также должен составлять 100%.

Третья группа. Работники не туристического бизнеса, не зарегистрированные на Пхукете. Размер группы – 7,5 тыс. человек. Уровень вакцинации должен составлять 70% (5,25 тыс. человек).

Четвертая группа. Трудовые мигранты численностью в 80 тыс. человек. Уровень вакцинации должен составлять 70% (56,7 тыс. человек).