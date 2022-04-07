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Губернатор призвал быть аккуратней на дорогах в Сонгкран

Глава провинции Пхукет Наронг Вунсиеу обратился к водителям с призывом быть осторожней на дорогах при поездках в другие провинции в Сонгкран.

Новости Пхукета

8 Апреля 2022, 09:00 AM
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

«Даже одна потерянная жизнь – это много», – заявил губернатор в беседе с The Phuket News.

Глава провинции отметил, что цель властей в этом году – провести Сонгкран без гибели людей в ДТП. В прошлом году за так называемые «Семь дней опасности» на дорогах погиб один человек, количество получивших серьезные травмы составило 21. Всего по стране в праздничную неделю погибли в авария 277 человек, травмы получили 2,4 тыс. При этом речь идет только о тех случаях, которые были зарегистрированы.

«Дорогие братья и сестры. В приближающийся Сонгкран мы не хотим потерь, даже один человек – это много. Поэтому мы просим всех уделять внимание безопасности на дорогах. Мы должны помогать друг другу в соблюдении правил дорожного движения. Пожалуйста, будьте аккуратны», – заявил губернатор Вунсиеу.

Примечательно, что официальные лица до сих пор не озвучили даты, в которые в этом году будет реализовываться официальная кампания за безопасность на дорогах. При этом нерабочие дни в этом году – вся следующая неделя.

 

 

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