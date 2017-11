Губернатор представил пакет мер по снижению числа аварий на холме в Патонге Полиции отдано распоряжение установить на дороге через Patong Hill камеры для контроля скоростного режима. Новости Пхукета 17 Августа 2017 17:18:45 Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. Фото: PR Department Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг распорядился принять пакет мер по снижению числа аварий на горной дороге, соединяющей Кату и Патонг. В среду, 16 августа, глава провинции провел очередную встречу с полицией и официальными лицами, в ходе которой отдал ответственным ведомствам необходимые распоряжения. «В прошлом году на этой дороге произошло 260 аварий, с начала этого года – уже 125. Много людей погибло или получило травмы. За последние три месяца на холме Patong Hill было три крупных ДТП с ранеными и погибшими. Это наносит ущерб имиджу Пхукета», – заявил губернатор. Глава провинции отметил три фактора, приводящих к авариям. «Первый – это сама дорога со множеством крутых поворотов, подъемов и спусков. В дождь дорожное покрытие особенно скользкое. Второй фактор – техническое состояние транспортных средств. Большинство серьезных аварий происходит с участием больших туристических автобусов, зарегистрированных за пределами Пхукета. Некоторые из этих автобусов из других провинций обслуживаются на низком уровне. Третий момент – водители автобусов, уровень их знаний и привычки езды. Они не соблюдают инструкций, что приводит к опасному вождению и авариям», – перечислил Норрапхат Плодтхонг. Губернатор распорядился принять сразу несколько разнонаправленных мер, чтобы снизить аварийность. Как заявил Норрапхат Плодтхонг, администрация провинции одобрила выделение бюджета в размере 2 млн бат на реконструкцию опасной дороги. На трех участках в районе финального спуска к Патонгу должно быть уложено противоскользящее дорожное покрытие. Также на дороге должны быть остановлены дополнительные знаки, информирующие водителей о необходимости снизить скорость. В некоторых местах проезжают часть расширят и организуют «аварийные полосы» для крупногабаритного транспорта на случай отказа у него тормозов. Инструкции по этим пунктам были переданы Управлению скоростных магистралей. Одновременно была сформирована специальная комиссия для работы с туроператорами. Комиссия должна выяснить финансовые аспекты организации перевозки туристов. В администрации провинции полагают, что транспортные средства в ненадлежащем техническом состоянии могут появляться на острове из-за желания бизнеса сэкономить. Также комиссия должна убедиться, что все автобусы проходят регулярные техосмотры раз в полгода. Кроме того, как объявил губернатор, с 19 августа должна быть введена обязательная проверка на предмет безопасности всего крупногабаритного транспорта, въезжающего на остров. Проверка должна проводиться на КПП Тха-Чат-Чай у моста Сарасин, соединяющего Пхукет с материком. Кроме того, полиция должна проверять тяжелый транспорт на КПП Тхунг-Тхонг непосредственно перед въездом на перевал со стороны Кату. Как объявил губернатор, не прошедшие проверку транспортные средства на Пхукете работать не должны. В качестве еще одной меры планируется продлить часы, когда автобусам и грузовикам запрещено пользоваться дорогой, соединяющей Кату и Патонг. В утренние часы время останется прежним, а в вечерние будет увеличено с 16:00 до 23:00. «Дорожная полиция уже получила приказ обеспечить соблюдение этого требования», – заявил губернатор Плодтхонг. Также полиция должна обеспечить автоматический контроль за соблюдением скоростного режима на Patong Hill при помощи камер автофиксации. Комиссия должна в течение 15 дней предоставить губернатору отчет о том, как продвигается работа по внедрению перечисленных мер безопасности. Кроме того, она должна подготовить рекомендации по снижению аварийности на дорогах, ведущих к Патонгу со стороны Карона и Камалы. «Причина многих ДТП на Пхукете – превышение скорости. Закон должен строго соблюдаться», – в очередной раз напомнил губернатор.



