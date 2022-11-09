Губернатор поздравил Seeds of Change с новосельем

Благотворительный проект Seeds of Change отметил 9 ноября новоселье. Организация переехала в новое здание на острове Сирэ и приняла там губернатора Пхукета с супругой.

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Поздравить проект с новосельем приехали губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, его супруга и президент пхукетского офиса Красного Креста Ванди Вунсиеу, другие официальные лица. Также на мероприятии присутствовал Шон Стеннинг, основатель благотворительного фонда Living Waters.

Проект Seeds of Change был запущен в 2013 году как одна из инициатив фонда Good Shepherds, чтобы учить женщин из среды трудовых мигрантов навыкам шитья. Это должно было позволить им обеспечить как свои личные потребности в вещах, так и зарабатывать швейным ремеслом. С каждым годом проект стабильно рос, так что ему потребовалось новое помещение.

Товары ручной работы, которые изготавливают женщины из Seeds of Change, пользуются популярностью на ярмарках и в комиссионных магазинах Good Sheperd. Их покупают на память об отдыхе на Пхукете, в качестве подарков, а также просто для себя. Особенно известны тряпичные слоники от мастериц Seeds of Change (подробнее читайте здесь).

Новый центр Seeds of Change располагается по адресу 10-11 Moo 1 Thep Prathan Rd, Ratsada, фактически на самом севере мыса Нга (Лэм-Нга) на острове Сирэ (см. карту).

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте socphuket2022@gmail.com или на сайте www.seedsofchangephuket.com.