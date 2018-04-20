Губернатор потребовал заняться нерешенными экологическими проблемами на Пхукете

Глава провинции указал на нерешенные проблемах загрязнения окружающей среды на Пхукете и потребовал, чтобы официальные лица приняли меры. Среди прочего речь шла о сливе в океан неочищенных вод и заблокированных мусором дренажных системах, из-за которых на острове регулярно происходят локальные наводнения.

20 Апреля 2018 15:06:55

Фото: PR Dept

О необходимости принять меры по борьбе с загрязнением окружающей среды губернатор Норрапхат Плодтхонг заявил на встрече с официальными лицами в Phuket Provincial Hall в четверг, 19 апреля. Встреча была посвящена вопросам, имеющим первостепенное значение для туристической отрасли.

Губернатор напомнил, что проблема слива сточных вод во впадающие в море каналы до сих пор не решена. Точно так же не решен и вопрос готовности дренажных систем к началу сезона дождей.

Присутствовавший на встрече вице-президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Сарают Манлам заявил «Новостям Пхукета», что все участники совещания единодушны в том, что Пхукет должен быть чистым островом, однако главное препятствие на пути к этому – недостаток финансов у муниципалитетов.

«Множество представителей разных отраслей приняли участие в этом совещании и попросили у губернатора помощи в решении указанных вопросов. Главным делом на встрече было попросить губернатора, чтобы он затребовал реалистичный и подходящий бюджет для решения проблем. В частности, в ходе встречи представители регионального офиса Департамента окружающей среды и пхукетского офиса Департамента окружающей среды попросили выделить им больше средств на борьбу с загрязнением окружающей среды, вызываемым отелями и туристическим бизнесом», – заявил господин Манлам.

«У официальных лиц нет возможности проинспектировать все отели. Они лишь могут проводить выборочные случайные проверки, а отелей на Пхукете слишком много, чтобы такие меры были эффективными», – добавил он.

Одновременно господин Манлам указал, что у него нет претензий к тому, как работает губернатор и как решаются проблемы на губернаторском уровне.