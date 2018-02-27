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Губернатор потребовал предоставить ему информацию о загрязнении моря в Патонге

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг выразил озабоченность ситуацией со сливом сточных вод в море в Патонге и потребовал, чтобы ему предоставили актуальную информацию о текущем положении дел к 17:00 сегодняшнего дня.

27 Февраля 2018 13:29:44

Фото: Муниципалитет Патонга
Фото: Муниципалитет Патонга

Глава пхукетского офиса Департамента природных ресурсов и окружающей среды и мэр Патонга получили распоряжение подготовить доклад о ситуации с загрязнением моря сточными водами на совещании в здании администрации провинции накануне утром (26 февраля). Сегодня губернатор лично ознакомится с ситацией в Патонге.

«Я хочу получить актуальную информацию по этой проблеме перед визитом на место событий в 17:00 завтрашнего дня», – заявил губернатор.

«Все должны сообща работать над срочным решением проблемы на пляже Трай-Транг», – добавил он.

Губернатор объявил, что 27 февраля он вместе со специалистами пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла посетить пострадавшие от сточных вод пляжи (юг Патонга и Трай-Транг).

«И мне нужны предложения по тому, как мы можем оперативно спасти экологию и имидж Пхукета как туристического направления», – добавил губернатор.

Напомним, что о проблеме загрязнения южной части Патонга сточными водами стало известно еще три недели назад. В качестве виновных сначала назывались водоочистные сооружения Патонга, а затем – местные отели. 11 февраля губернатор уже посещал место событий месте с постоянным секретарем Министерства природных ресурсов и окружающей среды. Мэр Патонга также принимала участие в инспекции.

 

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