Губернатор пообещал продолжение охоты на нелегальных таксистов

Кампания по борьбе с нелегальным таксистами не будет прекращаться на Пхукете, так что в апреле водителей такси со счетчиками и без (а также шоферов микроавтобусов) ждет продолжение проверок на дорожных чекпоинтах, где в сотрудники полиции и Дептранса будут выявлять так называемых «черных таксистов», среди которых при этом немало тех, кто по закону вполне легален. Иностранные шоферы, впрочем, остаются нелегальными пологовно и, как и много лет назад, по-прежнему вынуждены инструктировать пассажиров, что при проверке надо говорить, что «вас везет просто друг». Зарегистрироваться на Пхукете в качестве таксиста – сложная задача для гражданина Таиланда и просто невозможная для иностранца.

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О продолжении начавшейся в феврале охоты на «черных таксистов» было объявлено в ходе совещания у губернатора Наронга Вунсиеу, прошедшего 31 марта. Глава провинции только вернулся из Бангкока, где принимал участие во встрече и совместной пресс-конференции с генералом Праютом Чан-Очой, посвященных планам Таиланда принять Всемирную специализированную выставку 2027/2028. Проводить ее предлагается в Май-Кхао на севере Пхукета.

На совещании 31 марта было объявлено, что меры против нелегальных таксистов должны приниматься строго, оперативно и на постоянной основе. От лица местного офиса Дептранса (PLTO) присутствовал его глава Адча Буачан, полиция представлял не генерал Сермпхан Сириконг, а его заместитель полковник Джирасак Сиемсак. Зато в зале был другой полковник – глава полицейского участка Вичита Чатри Чукэу. Именно на подведомственной ему территории расположен ТЦ Central Phuket, где произошли два самых резонансных скандала с участием таксистов за последнюю неделю. Инцидент в Банг-Тао на их фоне полностью потерялся, хотя он тоже вписывается в общую канву.

В своем выступлении господин Буачан озвучил набор из четырех «гайдлайнов» по «проблеме общественных такси в провинции Пхукет». Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuekt) приводит их в следующей формулировке:

Операторы такси могут и должны жить и работать рядом друг с другом счастливо в рамках закона. Люди и туристы должны получать качественные услуги. Сотрудники государственных ведомств должны совместно работать над предотвращением и разрешением проблем в рамках закона привлекая к участию все сектора. Против нарушителей должны приниматься предусмотренные законом меры, делаться это должно оперативно и постоянно.

Также в своем выступлении господин Буачан назвал два приложения для заказа такси, которые являются легальными на Пхукете – это Hello Phuket и Grab. Остальные либо работают на острове, но не зарегистрированы в Дептрансе (как Bolt и InDriver), либо не работают (как CABB, который доступен именно через приложение в Бангкоке, а на Пхукете заказывается по телефону).

Глава PLTO отметил, что с сервисами Hello Phuket и Grab сейчас сотрудничают 365 веодителей – 228 в первом, 111 во втором и 26 сразу в обоих. Узнать легальных водителей Hello Phuket и Grab, прошедших сертификацию в PLTO, можно по стикерам на лобовом стекле. Впрочем, сам господин Буачан продолжает называть даже этих водителей «черными таксистами».

PR Phuket приводит следующий набор мер со стороны властей в отношении водителей, которых относят к нелегальным таксистам:

Организовывать пункты дорожного контроля и проводить проверки силами персонала PLTO против «транспортных средств, нарушающих Закон о моторизованном транспорте и Закон о перевозках. Принимать жалобы на нарушения по всем каналам, включая Traffy Fondue, Line и Facebook. Публиковать напоминания от лица PLTO о недопустимости использования личных авто для извоза на коммерческой основе.

В свою очередь, полковник Джирасак Сиемсак от лица полиции Пхукета заверил, что правоохранительные органы будут оказывать поддержку прочим ведомствам в обеспечении соблюдения закона (включая, видимо, выполнение местных распоряжений, которые непосредственно в законах не прописаны и противоречат этим законам).

Одновременно полковник повторил призыв полиции Вичита, которая после первого скандала у Central попросила водителей не решать проблемы с нелегальными таксистами своими силами, а действовать по закону, то есть обращаться в профильные ведомства.

«Это [насильственные методы избавления от конкурентов] сказывается на имидже Пхукета. Пожалуйста, подавайте жалобы через приложение Traffy Fondue или профильных ведомствам по месту нахождения», – попросил замначальника полиции Пхукета.

Шеф полиции Вичита полковник Чукэу от себя добавил, что проведенное его сотрудниками расследование выявило, что большинство работающих через приложения таксистов не получили от Дептранса разрешений вести эту деятельность. В сообщении PR Phuket не говорится, что непосредственно полиция Вичита намерена с этим делать.