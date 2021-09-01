Губернатор подтвердил факт побега из карантинного центра

Власти Пхукета приняли решение усилить меры безопасности в центрах коронавирусного карантина после того, как стало известно о побеге двух человек из заведения. Информация о побеге противоречива, но уже не оспаривается властями.

Новости Пхукета

1 Сентября 2021, 04:56 PM

Фото: Буссая Сантисант

Сообщение о побеге пациентов появилось в соцсетях 29 августа, в качестве места побега назывался полевой госпиталь на территории Университета Принца Сонгкхла.

«Пациенты сбежали из госпиталя в Университете Принца Сонгкхла. Я хочу проконсультироваться по этой ситуации с руководством. Мы, медицинский персонал, не можем решать такие ситуации. Можем ли в случае побега просто запереть двери и оставить поимку сбежавших сотрудникам полиции?» – написала врач полевого госпиталя Буссая Сантисант.

«Если сбежавшие пациенты получали медицинскую помощь, но не имели симптомов, не можем ли мы просто оставить их на самоизоляции на дому? Дежурящие у нас сотрудники военной полиции не могут помочь, они могут лишь проинформировать нас», – добавила она.

В беседе с The Phuket News госпожа Сантисант пояснила, что своей публикацией хотела привлечь внимание прессы и официальных лиц, чтобы последние приняли меры. На следующий день глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун заявил о необходимости провести проверку и принять меры по поиску сбежавших и возвращению их в полевой госпиталь, а еще через день с двумя заявлениями выступил губернатор Наронг Вунсиеу.

Сперва – в ходе инструктажа для пхукетской полиции – господин Вунсиуе заявил, что никакого побега не было.

«Что касается появившейся в социальных сетях новости о сбежавших из полевого госпиталя пациентах, то я могу сказать следующее. Наша полиция, военнослужащие и сотрудники профильных ведомств провели проверку и установили, что ни из одного из госпиталей ни один пациент не сбегал», – заявил губернатор Наронг.

Однако сделанное 31 августа заявление для прессы было уже иным.

«Меня проинформировали, что некоторые люди действительно перелезли через забор и покинули указанный карантинный центр», – признал губернатор.

«Они сбежали, но потом вернулись в карантинное заведение и сейчас находятся в нем», – добавил он.

По словам главы провинции, двое мужчин хотели сходить за покупками, а когда их предсказуемо не выпустили, сделали это самовольно. В качестве места побега на этот раз уже указывался не полевой госпиталь при Университете Принца Сонгкхла, а карантинный центр в Кароне.

«Этот инцидент подчеркивает необходимость усиления мер контроля, потому что в карантинных центрах содержится много людей и персоналу нужна помощь», – резюмировал губернатор.

Добавим, что в ходе обращения к полиции господин Вунсиеу также упомянул факт обнаружения в одном из полевых госпиталей наркотиков. Впрочем, по данному происшествию никакой другой информации нет вообще.