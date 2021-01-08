Губернатор подписал приказ об обязательном ношении масок

Официальное название документа – Приказ по провинции Пхукет 62/2021. Согласно ему, ношение маски обязательно при нахождении в любом месте за пределами своего жилища или личного автомобиля.
В общественных местах снимать маску можно только во время еды, питья и занятий спортом.
Нарушителям распоряжения грозит привлечение к ответственности по статьям 51 и 52 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Diseases Act).
Первая статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа, вторая – до 100 тыс. бат штрафа и/или до года тюрьмы.
Также лица без масок могут быть привлечены к ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайной ситуации. Она предусматривает до 40 тыс. бат штрафа и/или до двух лет тюрьмы.
Приказ остается в силе до отдельного распоряжения.