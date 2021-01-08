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Губернатор подписал приказ об обязательном ношении масок

Губернатор Пхукена Наронг Вунсиеу подписал распоряжение об обязательном ношении масок при нахождении в общественных местах, включая все возможные заведения. Приказ был опубликован PR-службой Пхукета (PR Phuket) вечером 7 января и вступил в силу незамедлительно.

Новости Пхукета

8 Января 2021, 09:21 AM
Ношение масок на Пхукете обязательно. Фото: PR Phuket

Ношение масок на Пхукете обязательно. Фото: PR Phuket

Официальное название документа – Приказ по провинции Пхукет 62/2021. Согласно ему, ношение маски обязательно при нахождении в любом месте за пределами своего жилища или личного автомобиля.

В общественных местах снимать маску можно только во время еды, питья и занятий спортом.

Нарушителям распоряжения грозит привлечение к ответственности по статьям 51 и 52 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Diseases Act).

Первая статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа, вторая – до 100 тыс. бат штрафа и/или до года тюрьмы.

Также лица без масок могут быть привлечены к ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайной ситуации. Она предусматривает до 40 тыс. бат штрафа и/или до двух лет тюрьмы.

Приказ остается в силе до отдельного распоряжения.




 

 

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