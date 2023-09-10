Губернатор под дождем вышел на сбор подаяний в Пхукет-Тауне

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, исполняющий в честь окончания карьеры монашеское служение под именем Пхра Натхапало, вышел на сбор подаяний на улицах Старого города утром 10 августа. Дождь, который был местами очень сильным, не остановил ни завершающего карьеру 60-летнего госуправленца, ни жителей Пхукета, собравшихся на улицах, чтобы засвидетельствовать уважение главе провинции и вручить традиционные подношения.

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Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу принял монашеский постриг 26 августа в храме Wat Phra That Hariphunchai в севером Таиланде вечером 26 августа. Продолжительность служения Пхра Натхапало была озвучена как «две недели», но без четкого указания даты окончания монашества.

Сейчас Пхра Натхапало уже находится на Пхукета. Сегодня в 6:00 утра он, босиком и в простой монашеской робе, вышел из ворот храма Wat Mongkol Nimit на Dibuk Rd. и начал сбор подаяний на улицах.

Глава провинции, которому в этом году исполнилось 60 лет, прошел через Soi Rommanee на Thalang Rd., откуда по Phuket Rd. дошел до Chartered Bank Intersection. Затем Пхра Натхапало двинулся по этой улице на восток, почти до самой заправки Shell в конце Phang Nga Rd.

В конце улицы монах свернул на север и продолжил путь по Khanit Hong Yok Rd., Luang Pho Rd. и Surin Rd. до кольцевой развязки с жемчужиной у здания муниципалитета Пхукет-Тауна. Там Пхра Натхапало опять повернул на восток и завершил свое шествие в губернаторском особняке (Governor’s House) на Narison Rd.

На всем маршруте Пхра Натхапало приветствовали местные жители, вручавшие ему обычные подношения, которые принято по утрам передавать монахам. Впрочем, официальные лица провинции приготовились к тому, что подношений будет немало – рядом с губернатором шли люди с мешками, в которые складывались пожертвования.

На фотографиях с шествия можно увидеть, что выразить уважение 60-летнему Пхра Натхапало пришли вице-губернаторы Анупап Родкван Йодрабам и Амнуай Пинсуван, мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат, представители других органов власти, включая полицию, военно-морской флот и другие структуры.