Губернатор поблагодарил всех причастных к восстановлению дороги в Патонг

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу поздравил всех, кто участвовал в восстановлении дороги из Кату в Патонг, а также обеспечивал функционирование маршрута и безопасность на нем во время ремонта, продолжавшегося с 19 октября по 19 декабря. Не упомянуты в публикациях официальных лиц только компания-подрядчик и непосредственно сами рабочие.

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Губернатор Вунсиеу посетил восстановленный участок дороги Кату-Патонг во второй половине дня и встретился там с представителями ведомств, включенных в число активно участвовавших и внесших свой решающий вклад в ремонт трассы. Глава провинции лично поблагодарил других официальных лиц, а также вручил им подарочные корзинки. Как видно на фото, наборы были без алкогольных напитков, за чем по случаю Нового года строго следит сейчас Минкоммерции.

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) отметил, что благодарности от губернатора и трех его заместителей удостоились «официальные лица из всех агентств, включая муниципалитет Кату, муниципалитет Патонга, полицейские участки Кату и Патонга, организацию территориальной обороны из Кату, службу спасения Kusoldharm Foundation». Также были отмечены собственники земли в соответствующей части Кату.

Все они, по заявлению PR Phuket, «сотрудничали в решении проблемы, возникшей в результате обвала грунта под дорогой, ведущей на холм Патонг-Хилл». Непосредственно рабочих, которые укрепляли склон и восстанавливали дорогу, ведомство не упомянуло.

Название компании-подрядчика озвучено также не было, однако PR Phuket добавила, что теперь «людям и туристам будет удобнее в праздничный период, когда проходят различные фестивали, включая новогодний фестиваль, и который считается на Пхукете высокими сезоном, когда остров посещает больше туристов».

В публикации пхукетской редакции Radio Thailand работы по восстановлению шоссе названы «62 днями успеха». В тексте говорится, «муниципалитет Кату инвестировал более 21 млн бат в решение проблемы обвала грунта в зоне прохождения дороги Кату-Патонг». Такое использование денег налогоплательщиков было названо «новогодним подарком» им же.

Radio Thailand сообщило, что для создания надежного фундамента дороги использовались утрамбованные и залитые бетоном камни. Также под дорожное полотно были уложены перфорированные трубы из ПВХ. Само покрытие – асфальтово-бетонное. Ранее официальные лица указывали, что использован прорезиненный гибкий асфальт, который должен обеспечить устойчивость дороги к вибрациям и другому воздействию.

«Ремонт дороги Кату-Патонг завершился успехом. Это удалось благодаря сотрудничеству всех департаментов, которые объединили усилия, чтобы достичь успеха, даже несмотря на препятствия. Каждый департамент демонстрировал терпение и старался достичь успеха. Сейчас дорога может использоваться в нормальном режиме», – заявила официальная государственная радиостанция.

В публикации Radio Thailand Phuket также не упоминаются сами строительные рабочие, которые на протяжении двух месяцев, отличавшихся нетипично плохой погодой, продолжали восстанавливать обвалившийся склон, осуществляя доставку грунта и камней; их укладку, заливку бетоном и утрамбовку; прокладку дренажных труб; асфальтирование восстановленной части дороги; установку ограждений и нанесение разметки.

Впрочем, рабочие хотя бы попали на опубликованные радиостанцией снимки с визита губернатора. Пока официальные лица поздравляли друг друга с заслуженным успехом, рабочие продолжали работать. В частности, устанавливали барберы безопасности на шоссе.