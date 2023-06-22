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Губернатор поблагодарил Пхукет за поддержку заявки на Expo

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу выразил благодарность всем, кто поддерживал провинцию в ее борьбе за право принимать у себя World Sepcialised Expo 2027/28, второе по значимости мероприятие Международного бюро выставок (BIE). Право проводить мероприятие в 2027 году получил Белград.

Новости Пхукета

22 Июня 2023, 12:55 PM
Пхукетская и тайская команда на генассамблее BIE в Париже. Фото: PR Phuket

Пхукетская и тайская команда на генассамблее BIE в Париже. Фото: PR Phuket

«Команда Таиланда выражает сердечную благодарность всем секторам, принявшим участие в этой экстраординарной работе. Ваша непоколебимая поддержка и целенаправленные усилия сыграли ключевую роль в этом запоминающемся путешествии», – написал губернатор на личной странице в Facebook вечером 21 июня. Глава провинции в этот момент еще находился в Париже, чтобы лично участвовать в последней презентации пхукетской заявки на генассамблее BIE.

В другом заявлении губернатор Наронг отметил, что хотя Пхукет и не добился главной цели, но все участники процесса получили бесценный опыт, который смогут применить в будущем, в том числе, при подаче заявок на другие международные события.

«Давайте верить в будущее. Если мы продолжим работать сообща и с четкой целью, то в том, чтобы проводить следующую выставку, не будет ничего нереалистичного. Спасибо команде Таиланда и жителям Пхукета, который всегда обеспечивали нас прекрасной поддержкой», – заявил он.

Пхукет и Таиланд в целом в этот раз, действительно, выступили намного лучше, чем при подаче заявки на Expo 2020 при правительстве Абхисита Веджадживы, а затем – Таксина Чинавата. Тогда BIE просто дисквалифицировала тайский оргкомитет на основании сомнений в том, что правительство в принципе готово поддерживать проведение мероприятия.

В данном случае никаких поводов для сомнений не было. И хотя подробности конкретных шагов по подготовке к Expo 2028 не раскрывались, общая поддержка со стороны администрации Пхукета и властей в Бангкоке была очевидна. В частности, был утвержден бюджет в размере более 4 млрд бат и усскорена реализация ключевых инфраструктурных проектов.

Полученный опыт – это тоже не метафора, поскольку в случае с этим мероприятием Пхукет состязался не с соседями по АСЕАН (как за право проводить, условно, Пляжные и игры ЮВА), а с соперниками топового уровня. Другими претендентами на Expo 2027/28 была США, Испания, Аргентина и победившая в итоге Сербия.

Официальные лица пока ничего не сказали о том, как неудача с заявкой на Expo скажется на проектах, которые получили формальное «ускорение» в связи с выставкой, но ничуть не потеряли актуальности и после оглашения итогов голосования 21 июня. Среди них – легкая железная дорога от аэропорта до Чалонга, новое шоссе из Май-Кхао до Кату, тоннель под Памятником Героиням, тоннель из Кату в Патонг и, наконец, международный медцентр на участке земли в 141 рай, где Пхукет проводил бы Expo, если бы победил в гонке.

Во время визита на Пхукет 9 июня будущий (как ожидается) премьер-министр Пита Лимджаронрат подчеркивал, что все эти инициативы важны для жителей Пхукета и экономики независимо от исхода голосования 21 июня на генассамблее BIE в Париже. 

 

 

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