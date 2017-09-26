The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Губернатор Плодтхонг сохранил кресло главы Пхукета

Норрапхат Плодтхонг продолжит исполнять обязанности губернатора Пхукета после 1 октября, когда в Таиланде пройдет ежегодная ротация управленческих кадров.

Таньялак Сакут

26 Сентября 2017 17:54:47

Норрапхат Плодтхонг продолжит исполнять обязанности губернатора. Фото: PR Dept
Норрапхат Плодтхонг продолжит исполнять обязанности губернатора. Фото: PR Dept

О том, что он не получал приказа о переводе, губернатор Плодтхонг сообщил сегодня, 26 сентября. Таким образом чиновник, возглавивший провинцию ранее в этом году, останется на Пхукете еще как минимум на несколько месяцев. В опубликованном Министерством внутренних дел списке отставок и назначений имя господина Плодтхонга также не фигурирует.

Кадровые перестановки в администрации Пхукета произойдут на уровне вице-губернаторов. Госпожа Сивапорн Чуасавад с 1 октября будет перейдет на работу в провинцию Самут-Пракан, а господин Тира Анатасеривидья – в Сураттхани.  Оба чиновника займут в соответствующих администрациях посты вице-губернаторов.

На Пхукете ушедших вице-губернаторов заменят Пракоб Вонгманирунг (сейчас он работает в Департаменте общественных работ, городского и сельского планирования в Бангкоке) и получивший повышение Тхаворнват Кхонгкэу (он занимает пост старшего административного сотрудника (палада) в Phuket Provincial Office).

Отметим, что на последней встрече с журналистами 13 сентября губернатор Плодтхонг получил вопрос о том, покинет ли он остров 1 октября.

«Пока что я здесь. Пока что меня не перевели», – с улыбкой ответил он.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.