Губернатор Плодтхонг сохранил кресло главы Пхукета

Норрапхат Плодтхонг продолжит исполнять обязанности губернатора Пхукета после 1 октября, когда в Таиланде пройдет ежегодная ротация управленческих кадров.

26 Сентября 2017 17:54:47

Норрапхат Плодтхонг продолжит исполнять обязанности губернатора. Фото: PR Dept

О том, что он не получал приказа о переводе, губернатор Плодтхонг сообщил сегодня, 26 сентября. Таким образом чиновник, возглавивший провинцию ранее в этом году, останется на Пхукете еще как минимум на несколько месяцев. В опубликованном Министерством внутренних дел списке отставок и назначений имя господина Плодтхонга также не фигурирует.

Кадровые перестановки в администрации Пхукета произойдут на уровне вице-губернаторов. Госпожа Сивапорн Чуасавад с 1 октября будет перейдет на работу в провинцию Самут-Пракан, а господин Тира Анатасеривидья – в Сураттхани. Оба чиновника займут в соответствующих администрациях посты вице-губернаторов.

На Пхукете ушедших вице-губернаторов заменят Пракоб Вонгманирунг (сейчас он работает в Департаменте общественных работ, городского и сельского планирования в Бангкоке) и получивший повышение Тхаворнват Кхонгкэу (он занимает пост старшего административного сотрудника (палада) в Phuket Provincial Office).

Отметим, что на последней встрече с журналистами 13 сентября губернатор Плодтхонг получил вопрос о том, покинет ли он остров 1 октября.

«Пока что я здесь. Пока что меня не перевели», – с улыбкой ответил он.