Губернатор Пхукета запросил у Бангкока бюджет на ремонт главной трассы острова

Губернатор Норрапхат Плодтхонг обратился к ведомствам национального уровня с просьбой содействовать ремонту и модернизации Thepkrasattri Rd. (шоссе 402), а равно прокладке дублера основной пхукетской магистрали, который должен быть проложен к западу от существующего шоссе.

27 Марта 2018 17:30:12

Фото: PR Dept

Губернатор озвучил потребности Пхукета на встрече представителей четырех провинций с руководством национальной Комиссии по управлению наземным транспортом. Встреча прошла 26 марта на Пхукете. Участие в ней приняли представители четырех андаманских провинций – Пхукета, Пханг-Нга, Краби и Ранонга – а также представители профильных ведомств, включая Минтранс, Минфин, Минтуризма и другие.

«Проблема этой трассы [шоссе 402] заключается в том, что дорожное покрытие на ней не улучшалось с 1997 года, тогда как количество транспорта значительно выросло с тех пор. Это увеличивает риск аварий, особенно на крутых склонах [sic]», – отметил губернатор.

«Я прошу комиссию содействовать в ускорении реализации двух проектов, в частности, в выделении Департаментом скоростных магистралей бюджета на модернизацию шоссе 402 и в ускорении процесса запуска Департаментом скоростных магистралей экологической экспертизы по проекту новой трассы из Саку в Ко-Кэу в скорейшем режиме», – заявил глава провинции.

Также Норрапхат Плодтхонг отметил необходимость развития портовой инфраструктуры Пхукета и попросил рассмотреть возможность выделения Портовым департаментом бюджета на соответствующие исследования.

Глава Комиссии по управлению наземным транспортом генерал Джаресакани Анупапх выслушал пожелания Пхукета. В своей речи он отметил, что встреча с представителями провинций была организована по запросу «частного сектора», который попросил поддержки в развитии туризма в регионе. Собранная информация будет изучена комиссией, после чего представлена на рассмотрение Национальной законодательной ассамблеи.

Отметим, что именно недостатки транспортной инфраструктуры были названы главной проблемой европейскими партнерами Пхукета на туристической выставке ITB. Недостаточный уровень развития инфраструктуры, в частности, мешает наращивать турпоток из Европы, на который ранее в значительной мере опирался турбизнес острова.