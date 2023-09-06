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Губернатор Пхукета выйдет на сбор подаяний в Старом городе

Губернатор Наронг Вунсиеу, исполняющий сейчас монашеское служение под именем Пхра Натхапало, выйдет на сбор подаяний на улицах Старого города утром 10 августа. Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) пригласил жителей провинции принять участие в событии и сделать доброе дело, вручив утренние подношения монаху, которые последние три года был губернатором провинции, а теперь завершает карьеру на госслужбе.

Новости Пхукета

6 Сентября 2023, 12:44 PM
Пхра Натхапало (Наронг Вунсиуе) выйдет на сбор подаяний в Пхукет-Тауне утром 10 сентября. Фото: NBT Phuket

Пхра Натхапало (Наронг Вунсиуе) выйдет на сбор подаяний в Пхукет-Тауне утром 10 сентября. Фото: NBT Phuket

Пхра Натхапало (Наронг Вунсиуе) выйдет на сбор подаяний в Пхукет-Тауне утром 10 сентября. Фото: PR Phuket

Пхра Натхапало (Наронг Вунсиуе) выйдет на сбор подаяний в Пхукет-Тауне утром 10 сентября. Фото: PR Phuket

Пхра Натхапало (Наронг Вунсиуе) выйдет на сбор подаяний в Пхукет-Тауне утром 10 сентября. Фото: PR Phuket

Пхра Натхапало (Наронг Вунсиуе) выйдет на сбор подаяний в Пхукет-Тауне утром 10 сентября. Фото: PR Phuket

Пхра Натхапало (Наронг Вунсиуе) выйдет на сбор подаяний в Пхукет-Тауне утром 10 сентября. Фото: NBT Phuket

Пхра Натхапало (Наронг Вунсиуе) выйдет на сбор подаяний в Пхукет-Тауне утром 10 сентября. Фото: NBT Phuket

Пхра Натхапало (Наронг Вунсиуе) выйдет на сбор подаяний в Пхукет-Тауне утром 10 сентября. Фото: NBT Phuket

Пхра Натхапало (Наронг Вунсиуе) выйдет на сбор подаяний в Пхукет-Тауне утром 10 сентября. Фото: NBT Phuket

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу принял монашеский постриг 26 августа в храме Wat Phra That Hariphunchai в севером Таиланде вечером 26 августа. В монахи господина Вунсиеу принял настоятель монастыря Чао Кхун Луанг Пхо Арайявангсо.

Монастырь Wat Pa Phutthaphot Hariphunchai располагается в провинции Лампхун на границе с Чианг-Маем. Там Пхра Натхапало провел первые две недели служения, но в официальных источниках указывалось, что он завершит монашество на Пхукете в середине сентября, то есть до октябрьской ротации управленческих кадров в государственных ведомствах. Возможно, выход на публичный сбор подаяний утром 10 августа, и будет финальным этапом служения.

В сообщении PR Phuket приводится точный маршрут, по которому проследует Пхра Натхапало утром 10 августа. В 6:00 он выйдет из ворот храма Wat Mongkol Nimit на Dibuk Rd. и проследует по Soi Rommanee до Thalang Rd., а оттуда – на Phuket Rd. и до Chartered Bank Intersection.

На Phang Nga Rd. монах свернет на восток и будет идти лицом к восходящему солнцу до Khanit Hong Yok Rd., где повернет на север. Путь губернатора будет лежать по Khanit Hong Yok Rd., Luang Pho Rd. и Surin Rd. до кольцевой развязки с жемчужиной у здания муниципалитета Пхукет-Тауна. Там Пхра Натхапало свернет на восток и завершит свое шествие в губернаторском особянке (Governor’s House) на Narison Rd.

Вручить подаяния уходящему в отставку губернатору приглашаются все желающие.

 

 

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