Губернатор Пхукета высказался о скандальном Сонгкране в Патонге

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу выступил с заявлениями относительно Сонгкрана в Патонге, получившим резонанс национального масштаба. Сперва властям не удалось предотвратить запрещенные в этом году обливания водой на Бангла-Роуд, а затем в центр внимания попал отель Patong Bay Hill с вечеринкой после двух часов ночи, после чего начальника местной полиции и его заместителей перевели на другое место службы для проведения расследования.

Иккапоп Тхонгтуб

Выступивший 18 апреля губернатор Наронг Вунсиеу был осторожен в высказываниях по обоим резонансным историям. Говоря об уличных празднованиях Сонгкрана, он подчеркнул, что и общественность, и бизнес были «хорошо проинформированы» о действующих мерах по защите от коронавируса, среди которых значится и запрет на обливания водой.

Главу провинции поддержала местная полиция, которая в тот же день, 18 апреля, заново опубликовала предупреждения о запрете от 2 и 4 апреля.

«Что касается самого инцидента, то можно понять, что большинство приехавших на Пхукет туристов хотели получить удовольствие от праздника. Они хотели веселиться. А владельцы бизнеса до этого боролись за выживание в течение двух последних дней», – заявил губернатор Вунсиеу.

«В общей сложности, согласно оценкам ТАТ (Туристического управления Таиланда), остров посетило много туристов, в среднем 15 тыс. человек в день. Их траты составили более 3 млрд бат. Количество забронированных отельных номеров было высоким», – добавил глава провинции.

Господин Вунсиеу отметил, что в вопросах администрирования государственные ведомства должны поддерживать друг друга. И одновременно отметил, что «в последний Сонгкран, к примеру, вопрос обливания водой контролировали административные органы и полиция».

В целом ситуацию с празднованием на Бангла-Роуд губернатор описал так: «Вначале там были нарушения, которые привели к тому, что все захотели принять участие в обливании, особенно иностранцы».

Губернатор не уточнил, будут ли привлекать «всех, особенно иностранцев» к ответственности. Вместо этого он указал, что «мы должны понимать друг друга». При этом об обливаниях в Патонге, как сообщалось раньше, был проинформирован глава правительства Прают Чан-Оча, отдавший затем распоряжение главам провинций принять меры, чтобы такого не происходило.

В аналогичном ключе господин Вунсиеу высказался и в отношении ситуации вокруг отеля Patong Bay Hill, который оказался в центре скандала после вечеринки глубокой ночью. О том, что гостиница игнорирует установленные законом часы работы развлекательных заведений и создает неудобства для жителей громкой музыкой по ночам, рассказал у себя в Facebook юрист и гражданский активист из столицы Ситтра Биабангкерд. После получения жалобы на отель он лично посетил одну из вечеринок и снял происходящее на видео. Активист заявил, что подобное нарушение законов едва ли может быть возможным без коррупционной составляющей, в связи с чем в полицейском участке Патонга была начата внутренняя проверка. Сам же отель ответил демонстрацией сотрудников, которые вышли на Бангла-Роуд с плакатами «Мы хотим есть» и «Мы не хотим лишиться работы».

Говоря об этой ситуации, губернатор Вунсиеу заявил, что по данному вопросу осуществляются предусмотренные законом юридические шаги, материалы, как ожидается, будут переданы в суд сегодня [18 апреля].

Как и в случае с Сонгкраном, поддержку губернатору оказала полиция, которая выпустила официальное заявление в поддержку Patong Bay Hill. Среди прочего правоохранители указали, что на входе в курортный комплекс имеется табличка «Не снимать» [фото и видео].

Добавим, что в минувшие выходные Пхукет посетил генерал полиции Сурачет Хакпан, о чем сообщила PR-служба местной администрации. В публикации акцент делался на том, что известный всему Таиланду офицер посетил один из пунктов дорожного контроля и подбодрил дежуривших там сотрудников, но и ситуация вокруг Patong Bay Hill тоже была упомянута. Генерал, в частности, отметил, что разрешенные часы работы развлекательных заведений на Пхукете – до 23:00. К нарушителям должны быть применены предусмотренные законом меры.