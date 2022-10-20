Губернатор Пхукета встретился с послами Казахстана и Вьетнама

Послы Вьетнама и Казахстана с разницей в один день посетили Пхукет и провели переговоры с губернатором провинции Наронгом Вунсиеу. Одной из главных тем обеих встреч стал туризм. Причем по прямым прибытиям на Пхукет граждане Казахстана входят в топ-15.

Новости Пхукета

Посол Вьетнама в Таиланде Фан Чи Тань встретился с губернатором 19 октября. Как сообщила PR-служба Пхукета, дипломат прибыл, чтобы «представиться» и заложить фундамент хороших взаимоотношений.

На встрече речь, среди прочего, шла о прямых авиарейсах между Пхукетом и городами Вьетнама, а также о торговле и инвестициях.

В четверг, 20 октября, с губернатором Вунсиеу встретился посол Казахстана в Таиланде Арман Исетов, занявший этот пост в апреле текущего года. Согласно сообщению PR-службы Пхукета, стороны «обсудили различные темы, включая туризм и сотрудничество в «заботе» о живущих на острове гражданах Казахстана», численность которых была оценена на уровне около 100 человек.

Также, согласно сообщению PR-службы, господин Исетов сообщил губернатору Вунсиеу о том, что ждет увеличения турпотока из Кахастана с ноября на фоне запуска прямых рейсов на остров авиакомпанией Air Astana.

Согласно последнему отчету Иммиграционного бюро, с 1 мая по 19 октября через паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли 10,6 тыс. граждан Казахстана. Страна занимает 15 место по прямым прибытиям на Пхукет (14 место среди не тайских граждан).

Прибытия граждан Вьетнама, согласно тому же отчету, составили 9,9 тыс. человек. По прямым прибытиям вьетнамцы находятся на 17 строчке (16 место среди не тайских граждан).