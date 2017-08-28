Губернатор Пхукета возродил практику регулярных встреч с почетными консулами

В пятницу, 25 августа, в здании администрации провинции прошла первая за долгое время встреча губернатора с почетными консулами.

28 Августа 2017 17:09:54

Перерыв с последней встречи составил более года, однако губернатор Норрапхат Плодтхонг заявил, что отныне такие мероприятия будут проходить каждые два месяца. Кроме того, администрация провинции намерена делиться с консулами важной информацией и принимать обращения от них в специальной группе в мессенджере Line.

На встрече 25 августа присутствовали почетные консулы 12 государств, включая Китай, Австралию, Южную Корею, Францию и другие. Кресло почетного консула России пустовало. Администрацию провинции представляли губернатор Норрапхат Плодтхонг, два вице-губернатора и руководители ключевых департаментов.

Выступая перед консулами губернатор перечислил наиболее актуальные проблемы, стоящие перед островом, и рассказал, что именно делается для их решения. В частности, глава провинции обратил внимание на безопасность на пляжах.

«В прошлом году у нас утонуло 260 человек, в этом году пока что 120, и мы хотим снизить показатель еще больше в будущем году», – заявил губернатор Плодтхонг.

Губернатор объявил, что часы дежурства спасателей на пляжах будут продлены до 19:30 вечера каждого дня (сейчас спасатели уходят в 18:30), а в зонах, где спасатели отсутствуют, планируется организовать дежурство волонтеров. Упомянул глава провинции и обучающее видео для туристов, снятое Phuket Lifeguard Service. Ролик должен транслироваться в отелях и на транспорте, заявил губернатор.

«Мы также просим вашей помощи в информировании туристов об опасностях до того, как они прибудут на Пхукет», – обратился Норрапхат Плодтхонг к 12 почетным консулам.

Рассказал губернатор и о том, что делается для снижения аварийности на горной дороге, ведущей в Патонг со стороны Кату. Он перечислил все те меры, которые озвучивал на встрече с полицией и Департаментом наземного транспорта («Новости Пхукета» подробно писали о них ранее), плюс подчеркнул, что в планах значится организация пунктов проверки туристических автобусов и грузовиков «по всему острову».

Говорил господин Плодтхонг и о других реализуемых на острове проектах, таких как стартовавшая несколько месяцев назад кампания за чистоту «Сохраним Пхукет чистым силой наших рук и сердец»; установка на острове 1500 дополнительных камер видеонаблюдения; бесплатный WiFi по всему острову; проблема бродячих собак; развитие аэропорта; предотвращение наводнений в дождливые дни и так далее. Обо всем этом «Новости Пхукета» писали ранее. Новостью же стало намерение администрации Пхукета ввести обязательные идентификационные браслеты на всем водном транспорте.

«На некоторых пирсах такое правило уже существует, мы же хотим внедрить его повсеместно», – заявил глава провинции.

Что касается выступлений почетных консулов, то здесь особо стоит отметить заявление Тоссапона Тхеппабута, представляющего Южную Корею. Он довел до сведения губернатора, что наблюдающийся спад турпотока из этой страны – следствие недостаточно активного решения перечисленных выше проблем в области безопасности в предыдущие годы.

«В Корее в последнее время туристы говорят, что скорее предпочтут Бали из-за страха перед опасностями на Пхукете, такие как риск утонуть или попасть в дорожную аварию», – заявил Тоссапон Тхеппабут.

Другие консулы выразили свое опасение такими вещами как наркоторговля на острове; изъятие полицией у туристов привезенных ими для личных нужд (и выписанных врачами) лекарств; распространенная практика ограблений с использованием подсыпаемых в напитки медицинских препаратов. Также консулы попросили пояснений в связи с Королевской кремацией, которая состоится в октябре. Впрочем, на последний вопрос уже заранее ответило Туристическое управление Таиланда.

Комментируя прошедшую встречу, генеральный консул Австралии на Пхукете Крейг Фергюсон позитивно оценил инициативу губернатора Норрапхата Плодтхонга, решившего возродить практику регулярного диалога с консулами.

«Сегодня губернатор сказал, что эти встречи будут проходить каждые два месяца, что для нас является очень позитивным шагом, особенно с учетом приближающегося высокого сезона», – заявил господин Фергюсон.

Дата следующей встречи еще не назначена, но с учетом озвученной губернатором периодичности, состояться она должна в конце октября. Ежегодная же ротация управленческих кадров, включая смену губернаторов провинций, происходит в Таиланде 1 октября.