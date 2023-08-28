Губернатор Пхукета ушел в монахи перед окончанием карьеры на госслужбе

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу завершил карьеру на госслужбе, принятие монашеского пострига под именем Пхра Натхапало. Церемония прошла в храме Wat Pa Phutthaphot Hariphunchai в севером Таиланде вечером 26 августа. Сперва в соцсетях просто появились фотографии господина Вунсиеу в монашеской робе, затем информацию подтвердили сам храм и пхукетская редакция Radio Thailand, входящая в структуру Департамента связей с общественностью Таиланда.

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В монахи господина Вунсиеу принял настоятель монастыря Чао Кхун Луанг Пхо Арайявангсо. Сам монастырь Wat Pa Phutthaphot Hariphunchai располагается в провинции Лампхун, но практически на границе с Чианг-Мае.

Храм опубликовал видео, снятое во время посвящения губернатора в монахи, а также посвятил событию отдельную публикацию, вышедшую 27 августа. В ней господин Вунсиеу называется образцовым государственным служащим, посвятившим свою жизнь стране, народу и монархии.

Храм отметил, что губернатор Вунсиеу завершает карьеру как прекрасный государственный служащий и истинный буддист, достойный уважения со стороны тайцев всей страны, и в особенности – жителей Пхукета.

«Его путь должен быть образцом для государственного служащего высокого ранга в каждом министерстве и ведомстве», – отметил храм.

В пхукетском офисе Департамента связей с общественностью (PR Phuket) сообщили, что монашество господина Вунсиеу будет продолжаться порядка двух недель. Уже в сентябре он должен вернуться на Пхукет, но всего на 20 дней. С 1 октября на острове должен быть новый губернатор, поскольку господин Вунсиеу достигнет предельного возраста в 60 лет.

Наронг Вунсиеу занял пост губернатора Пхукета в 2020 году, досрочно сменив Пхакапхонга Тавипатану. Приказ о назначении был подписан в июле, тогда как плановая ротация управленческих кадров в Таиланде происходит 1 октября, когда заканчивается один фискальный год и начинается другой.

Внеплановую перестановку в 2020 году прямо связывали с начавшейся пандемией коронавируса и недовольством Бангкока тем, как господин Тавипатана реагировал на нее (хотя действия чиновников национального уровня критиковались не меньше).

В итоге именно на плечи господина Вунсиеу легла задача провести Пхукет через три тяжелейших года, которые, по мнению многих представителей местного сообщества, были в некоторых смыслах тяжелее, чем последствия разрушительного азиатского цунами 2004 года.

Пандемия нанесла по Пхукету тяжелейший экономический удар, однако под руководством губернатора Вунсиеу остров возглавил процесс открытия границ Таиланда, став флагманом возвращения Таиланда к статусу одного из ведущих туристических направлений планеты. По состоянию на конец августа 2023 года Пхукет является главным из курортов страны, оставляя в тени Паттайю, с которой когда-то конкурировал.

Новый премьер-министр Сеттха Тхависин совершил первую свою поездку в статусе главы правительства именно на Пхукет, прямо заявив, что это связано с особой ролью острова для национальной экономики.

До назначения на Пхукет господин Вунисеу работал губернатором Накхон-Ратчасимы и Чайяпхума, впрочем, c югом Таиланда у него как минимум не меньше связей, чем Исаном. Чиновник родился в Пхаттхалунге, а в 2014-2015 годах занимал пост вице-губернатора Краби.