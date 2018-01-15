Губернатор Пхукета созвал совещание после пожара на катере у Пхи-Пхи

Сегодня, 15 января, на Пхукете должно пройти совещание, посвященное безопасности на морском транспорте.

15 Января 2018 14:07:11

Губернатор Норрапхат Плодтхонг, вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг и майор Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета посетили обе больницы, где находятся люди, пострадавшие в результате взрыва и пожара на борту спидбота King Poseidon 959. Следом на Пхукете пройдет совещание с участием губернатора, посвященное повышению безопасности на морском транспорте.

«Мы проведем совещание (сегодня, 15 января), чтобы обсудить меры по предотвращению инцидентов на морском транспорте с тем, чтобы туристы были уверены в своей безопасности во время отдыха на Пхукете», – заявил губернатор Плодтхонг.

Тем временем стали известные новые подробности инцидента у Пхи-Пхи. Туристическая полиция подтвердила национальный состав лиц, находившихся на борту загоревшегося катера. На King Poseidon 959 находились 27 граждан Китая (26 туристов и «лидер» туристической группы) и трое граждан Таиланда (капитан судна, двое матросов и гид).

Инцидент произошел в районе 11:00 утра. В течение нескольких часов все пострадавшие, которым пришлось прыгать в воду с горящего спидбота, были доставлены на берег и размещены в больницах. На Пхукете пострадавших приняли Bangkok Hospital и Vachira Hospital.

По данным туристической полиции, одна гражданка Китая в настоящий момент находится в отделении интенсивной терапии Vachira Hospital. 26-летняя Куань Пэй Хун была госпитализирована с серьезными ожогами лица, обеих рук и ног (все имена здесь и ниже переведены с пиньиня в кириллицу по системе Палладия).

Больница Bangkok Hospital Phuket сообщила о том, что туда был доставлен 21 гражданин Китая. В медицинском учреждении заявили, что 13 человек были выписаны после оказания первой помощи. В отделении интенсивной терапии находятся 63-летняя Мэй Хуа Ли и 26-летняя Гань Ли Ся. При этом в больнице не уточнили, идет ли речь только о пассажирах спидбота, или в общее число (21 человек) включены вообще все китайцы, поступившие в Bangkok Hospital в день происшествия.

Туристическая полиция назвала имена еще пятерых пострадавших: Тай Вэй Ван (28 лет, мужчина), Синь Чжан (28 лет, женщина), Сунь Тин Тин (27 лет, женщина), У Янь (26 лет, женщина) и Вэнь Цин Вэй (27 лет, женщина).

Один из членов команды King Poseidon 959 – 45-летний гражданин Таиланда Праят Сангвиман – был доставлен в Phuket Provincial Hospital. Информации о других пострадавших в распоряжение СМИ пока не поступало.

В туристической полиции Пхукета заявили, что все пострадавшие граждане КНР прилетели на остров по путевке некой компании Apple Tour из Цзянсу. Отдыхающие прибыли на Пхукет 12 января (за два дня до инцидента) и должны были вернуться на родину 17 числа.

Представители туристической полиции добавили, что страховое покрытие от организатора тура составляет 500 тыс. бат на человека (страховщик Siam City Company), страховка оператора судна – 15 тыс. бат на человека (страховщик Viriyah Insurance).

Напомним, что последняя инспекция пхукетских пирсов и морских судов на предмет безопасности прошла в конце декабря. По итогам проверки заместитель главы Морского департамента Сомчай Суманаскаджонкун заявил, что «большинство пирсов на Пхукете готовы безопасно обслуживать туристов».