Губернатор Пхукета подписал распоряжения о закрытии границ тамбонов Чалонг и Кату в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее аналогичные распоряжения были сделаны в отношении Патонга, Карона и Раваи.

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Губернатор Пхукета распорядился закрыть Чалонг и Кату. Ранее въезд и выезд были ограничены в Патонге, Кароне и Раваи.

Распоряжения о закрытии Чалонга и Кату были подписаны 6 марта и вступили в силу с сегодняшнего числа. Муниципалитет Кату уже опубликовал копию приказа на своей странице в Facebook. Администрация Чалонга пока этого не сделала, но глава района Самран Джиндапон по телефону подтвердил The Phuket News, что опубликует текст в ближайшее время. На странице PR-службы администрации Пхукета приказы пока также не опубликованы.

Как и в случае с Патонгом, Кароном и Раваи, движение между районам разрешено лишь транспорту, обеспечивающему товары и услуги первой необходимости. Автобусное сообщение отменено. Жителей просят оставаться в своих домах и незамедлительно сообщать официальным лицам о появлениях симптомов простуды. Сотрудники Минздрава будут проводить проверки на вирус, также муниципалитеты получили распоряжение обеспечить дезинфекцию важных общественныхмест.

В распоряжениях губернатора также содержится напоминаем о возможном наказании за невыполнение требований властей по защите острова от коронавируса. Нарушителям грозит до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа в соответствии с Декретом о чрезвычайной ситуации.



