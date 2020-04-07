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Губернатор Пхукета распорядился закрыть Чалонг и Кату

Губернатор Пхукета подписал распоряжения о закрытии границ тамбонов Чалонг и Кату в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее аналогичные распоряжения были сделаны в отношении Патонга, Карона и Раваи.

Новости Пхукета

7 Апреля 2020, 12:47 PM
Губернатор Пхукета распорядился закрыть Чалонг и Кату. Ранее въезд и выезд были ограничены в Патонге, Кароне и Раваи.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Чалонг и Кату. Ранее въезд и выезд были ограничены в Патонге, Кароне и Раваи.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Кату.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Кату.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Кату.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Кату.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Кату.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Кату.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Чалонг.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Чалонг.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Чалонг.

Губернатор Пхукета распорядился закрыть Чалонг.

Распоряжения о закрытии Чалонга и Кату были подписаны 6 марта и вступили в силу с сегодняшнего числа. Муниципалитет Кату уже опубликовал копию приказа на своей странице в Facebook. Администрация Чалонга пока этого не сделала, но глава района Самран Джиндапон по телефону подтвердил The Phuket News, что опубликует текст в ближайшее время. На странице PR-службы администрации Пхукета приказы пока также не опубликованы.

Как и в случае с Патонгом, Кароном и Раваи, движение между районам разрешено лишь транспорту, обеспечивающему товары и услуги первой необходимости. Автобусное сообщение отменено. Жителей просят оставаться в своих домах и незамедлительно сообщать официальным лицам о появлениях симптомов простуды. Сотрудники Минздрава будут проводить проверки на вирус, также муниципалитеты получили распоряжение обеспечить дезинфекцию важных общественныхмест.

В распоряжениях губернатора также содержится напоминаем о возможном наказании за невыполнение требований властей по защите острова от коронавируса. Нарушителям грозит до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа в соответствии с Декретом о чрезвычайной ситуации.

 

 

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