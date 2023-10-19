Губернатор Пхукета провел первую встречу с консулами

Новый губернатор Сопхон Суваннарат провел первую встречу с зарубежным дипломатическим корпусом на Пхукете. На мероприятие были приглашены 27 консулов и почетных консулов зарубежных стран, включая работающих на острове многие годы. Генконсул России, самого значимого в 2023 году туристического рынка, сидел по правую руку от губернатора Суваннарата, прямо напротив начальника полиции Сермпхана Сириконга. Генерал Сириконг говорил на встрече не меньше губернатора, поскольку брифинг был посвящен вопросам безопасности туристов и формирования у них уверенности в Пхукете как в туристическом направлении. Среди новых проектов было упомянуто, в частности, создание «сети женщин-волонтеров в сфере безопасности», однако подробности неизвестны.

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От лица властей провинции Пхукет на встрече также присутствовали представители Иммиграционного бюро, провинциальнго офиса Департамента связей с общественностью и других ведомств.

На совещании присутствовали госпожа Самерджит Лимликит, являющаяся старшей представительницей МИД Таиланда на Пхукете. Сейчас она возглавляет пхукетский офис Паспортного управления, но ранее сама была консулом, как и собравшиеся в зале представители зарубежных дипмиссий.

В своем выступлении губернатор Суваннарат подчеркнул, что новое правительство Таиланда уделяет особое внимание Пхукету и его экономическому потенциалу, а премьер-министр Сеттха Тхависин с момента назначения в августе дважды посещал провинцию. За прошедшие два месяца были введены визовые льготы для России, Казахстана и Китая, а также подтверждено выделение средств на расширение пхукетского аэропорта. Правительство видит в Пхукете один из драйверов оживления всей экономики Таиланда.

Затем глава провинции перешел к неизменной главной теме – безопасности туристов, число которых даже в низкий сезон исчисляется сотнями тысяч (в сентябре было зафиксировано 250 тыс. прямых прибытий).

Глава провинции заверил, что власти ведут активную работу по защите иностранных гостей от несчастных случаев и криминала, а также прикладывают все усилия для повышения комфорта отдыхающих. В частности, все сектора работают над тем, чтобы посещаемые туристами места были организованными и привлекательными для гостей из разных стран и принадлежащих к разным демографическим группам.

«Важные принципы заботы о туристах – создание безопасной, удобной и привлекательной среды за счет интеграции усилий всех секторов», – заявил он.

Губернатор Суваннарат отдельно упомянул снижение аварийности на дорогах. Согласно данным ThaiRSC, с 1 января по 19 октября на дорогах провинции погибли 113 человек (+40% год к году), количество госпитализаций превысило 17 тыс (+24%). Остров фиксирует одну смерть каждые два-три дня и порядка 60 госпитализаций в день без учета последствий мелких ДТП.

Закончив свое выступление, губернатор передал слово генерал-майору Сермпхану Сириконгу, который продолжил тему. Генерал проинформировал дипкорпус, что его сотрудники находятся в состоянии повышенной готовности во всем, что касается обеспечения туризма. Среди прочего, прямо сейчас реализуется очередная кампания по превентивной борьбе с криминалом. Также после стрельбы в Siam Paragon проводятся тренировочные мероприятия, на которых отрабатывается реагирование на подобные инциденты. Последние учения проходили в Central Phuket.

Также генерал Сириконг упомянул встречу с операторами мото- и автопрокатов, посвященную ожидающемуся от них вкладу в обеспечение безопасности на дорогах. В отчете PR Phuket не упоминается, когда проходила последняя такая встреча, но в первом полугодии власти анонсировали большую работу с прокатами, включая создание реестра занимающихся арендой транспорта фирм и разработку типовых контрактов.

Из новых инициатив генерал Сириконг упомянул создание «сети женщин-волонтеров в сфере безопасности», однако никаких подробностей этого проекта в сообщении PR Phuket не приводится.

Как всегда, было упомянуто развитие сети видеонаблюдения и ее интеграция в единый комплекс, причем в этот раз вместе с камерами CCTV были упомянуты дроны. Основная цель провинциальной полиции остается неизменной – подключение всех камер к единому центру реагирования на экстренные ситуации в штаб-квартире полиции Пхукета.

Сейчас в этом контексте был также упомянут штаб ВМФ, которому по долгу службы приходится заниматься безопасностью на воде. Полиция видит в камерах инструмент и борьбы с преступностью, и регулирования дорожного трафика.

«Все эти меры позволят выстроить уверенность у туристов безопасности и в нашей способности позаботиться о них во время отдыха на Пхукете», – резюмировала PR-служба провинции.