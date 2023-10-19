Губернатор Пхукета провел первую встречу с консулами

От лица властей провинции Пхукет на встрече также присутствовали представители Иммиграционного бюро, провинциальнго офиса Департамента связей с общественностью и других ведомств.
На совещании присутствовали госпожа Самерджит Лимликит, являющаяся старшей представительницей МИД Таиланда на Пхукете. Сейчас она возглавляет пхукетский офис Паспортного управления, но ранее сама была консулом, как и собравшиеся в зале представители зарубежных дипмиссий.
В своем выступлении губернатор Суваннарат подчеркнул, что новое правительство Таиланда уделяет особое внимание Пхукету и его экономическому потенциалу, а премьер-министр Сеттха Тхависин с момента назначения в августе дважды посещал провинцию. За прошедшие два месяца были введены визовые льготы для России, Казахстана и Китая, а также подтверждено выделение средств на расширение пхукетского аэропорта. Правительство видит в Пхукете один из драйверов оживления всей экономики Таиланда.
Затем глава провинции перешел к неизменной главной теме – безопасности туристов, число которых даже в низкий сезон исчисляется сотнями тысяч (в сентябре было зафиксировано 250 тыс. прямых прибытий).
Глава провинции заверил, что власти ведут активную работу по защите иностранных гостей от несчастных случаев и криминала, а также прикладывают все усилия для повышения комфорта отдыхающих. В частности, все сектора работают над тем, чтобы посещаемые туристами места были организованными и привлекательными для гостей из разных стран и принадлежащих к разным демографическим группам.
«Важные принципы заботы о туристах – создание безопасной, удобной и привлекательной среды за счет интеграции усилий всех секторов», – заявил он.
Губернатор Суваннарат отдельно упомянул снижение аварийности на дорогах. Согласно данным ThaiRSC, с 1 января по 19 октября на дорогах провинции погибли 113 человек (+40% год к году), количество госпитализаций превысило 17 тыс (+24%). Остров фиксирует одну смерть каждые два-три дня и порядка 60 госпитализаций в день без учета последствий мелких ДТП.
Закончив свое выступление, губернатор передал слово генерал-майору Сермпхану Сириконгу, который продолжил тему. Генерал проинформировал дипкорпус, что его сотрудники находятся в состоянии повышенной готовности во всем, что касается обеспечения туризма. Среди прочего, прямо сейчас реализуется очередная кампания по превентивной борьбе с криминалом. Также после стрельбы в Siam Paragon проводятся тренировочные мероприятия, на которых отрабатывается реагирование на подобные инциденты. Последние учения проходили в Central Phuket.
Также генерал Сириконг упомянул встречу с операторами мото- и автопрокатов, посвященную ожидающемуся от них вкладу в обеспечение безопасности на дорогах. В отчете PR Phuket не упоминается, когда проходила последняя такая встреча, но в первом полугодии власти анонсировали большую работу с прокатами, включая создание реестра занимающихся арендой транспорта фирм и разработку типовых контрактов.
Из новых инициатив генерал Сириконг упомянул создание «сети женщин-волонтеров в сфере безопасности», однако никаких подробностей этого проекта в сообщении PR Phuket не приводится.
Как всегда, было упомянуто развитие сети видеонаблюдения и ее интеграция в единый комплекс, причем в этот раз вместе с камерами CCTV были упомянуты дроны. Основная цель провинциальной полиции остается неизменной – подключение всех камер к единому центру реагирования на экстренные ситуации в штаб-квартире полиции Пхукета.
Сейчас в этом контексте был также упомянут штаб ВМФ, которому по долгу службы приходится заниматься безопасностью на воде. Полиция видит в камерах инструмент и борьбы с преступностью, и регулирования дорожного трафика.
«Все эти меры позволят выстроить уверенность у туристов безопасности и в нашей способности позаботиться о них во время отдыха на Пхукете», – резюмировала PR-служба провинции.