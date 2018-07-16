The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Губернатор Пхукета проинспектировал туристические суда

В воскресенье, 15 июля, официальные лица во главе с губернатором Пхукета Норрапхатом Плодтхонгом посетили порт в Рассаде и проинспектировали находившиеся там туристические суда.

Новости Пхукета

16 Июля 2018 10:48:58

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг и посол Китая в Таиланде Лю Цзянь. Фото: Phuket PR Departmant
Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг и посол Китая в Таиланде Лю Цзянь. Фото: Phuket PR Departmant

Инспекция состоялась в рамках кампании направленной на повышение у туристов уверенности в своей безопасности во время отдыха на Пхукета. Эта уверенность заметно пошатнулась после гибели туристического судна «Феникс» у острова Хе в четверг, 5 июля. В момент крушения на борту «Феникса» находилось 89 туристов, преимущественно граждан Китая. Погибли 47 человек.

Инцидент с «Фениксом» получил широкий резонанс в Китае. За трагедией последовала отмена частью туристов забронированных поездок в Таиланд.

В воскресенье, 15 июля, губернатор Норрапхат Плодтхонг и вице-адмирал Сомнук Премпрамот посетили пирс в Рассаде, откуда отправляются паромы к Пхи-Пхи и другим островам. Официальные лица убедились, что численность пассажиров на судах не превышает разрешенной, а все лодки имеют на борту требуемые спасательные средства на случай чрезвычайных ситуаций. О выявлении каких-либо нарушений официальные лица не сообщили.

Также 15 июля водолазам удалось поднять и доставить на берег тело последнего из погибших пассажиров «Феникса», которого придавило на дне затонувшим судном. Операцию провела объединенная команда специалистов из Таиланда, Китая и ряда других стран.

Тело доставили в глубоководный порт, где спасателей уже ждали губернатор, а также представители КНР, включая посла страны в Таиланде, генерального консула в провинции Сонгкхла (Пхукет входит в его зону ответственности) и заместителя главы департамента консульских связей МИД Китая.

Посол Лю Цзянь подчеркнул, что ждет от властей Таиланда объективного расследования обстоятельств гибели «Феникса» и наказания виновных.

Также господин Цзянь отметил необходимость сделать выводы из полученного трагического урока и направить силы на развитие совместной работы Китая и Таиланда в туристической сфере.

Ранее газета Bangkok Post писала, что после гибели «Феникса» китайские туристы отменили бронирование более 7 тыс. уже отельных номеров на Пхукете. При этом президент Ассоциации отелей южного Таиланда Конгкиат Кхупхонгсакорн указывал, что показатели бронирования китайцами в целом по провинции упали вдвое, а в Патонге – на 80-90% (см. здесь). При этом трагедия спровоцировала спад не только в китайском сегменте туристического рынка, но и в других.

Согласно оценкам господина Кхупхонгсакорна, негативный эффект для китайского рынка будет ощущаться в течение трех месяцев, но уверенность туристов из других стран восстановится быстрее. Ключевую роль здесь будут играть меры, которые правительство Таиланда примет для повышения безопасности на всех видах транспорта.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.