Губернатор Пхукета проинспектировал туристические суда

В воскресенье, 15 июля, официальные лица во главе с губернатором Пхукета Норрапхатом Плодтхонгом посетили порт в Рассаде и проинспектировали находившиеся там туристические суда.

16 Июля 2018 10:48:58

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг и посол Китая в Таиланде Лю Цзянь. Фото: Phuket PR Departmant

Инспекция состоялась в рамках кампании направленной на повышение у туристов уверенности в своей безопасности во время отдыха на Пхукета. Эта уверенность заметно пошатнулась после гибели туристического судна «Феникс» у острова Хе в четверг, 5 июля. В момент крушения на борту «Феникса» находилось 89 туристов, преимущественно граждан Китая. Погибли 47 человек.

Инцидент с «Фениксом» получил широкий резонанс в Китае. За трагедией последовала отмена частью туристов забронированных поездок в Таиланд.

В воскресенье, 15 июля, губернатор Норрапхат Плодтхонг и вице-адмирал Сомнук Премпрамот посетили пирс в Рассаде, откуда отправляются паромы к Пхи-Пхи и другим островам. Официальные лица убедились, что численность пассажиров на судах не превышает разрешенной, а все лодки имеют на борту требуемые спасательные средства на случай чрезвычайных ситуаций. О выявлении каких-либо нарушений официальные лица не сообщили.

Также 15 июля водолазам удалось поднять и доставить на берег тело последнего из погибших пассажиров «Феникса», которого придавило на дне затонувшим судном. Операцию провела объединенная команда специалистов из Таиланда, Китая и ряда других стран.

Тело доставили в глубоководный порт, где спасателей уже ждали губернатор, а также представители КНР, включая посла страны в Таиланде, генерального консула в провинции Сонгкхла (Пхукет входит в его зону ответственности) и заместителя главы департамента консульских связей МИД Китая.

Посол Лю Цзянь подчеркнул, что ждет от властей Таиланда объективного расследования обстоятельств гибели «Феникса» и наказания виновных.

Также господин Цзянь отметил необходимость сделать выводы из полученного трагического урока и направить силы на развитие совместной работы Китая и Таиланда в туристической сфере.

Ранее газета Bangkok Post писала, что после гибели «Феникса» китайские туристы отменили бронирование более 7 тыс. уже отельных номеров на Пхукете. При этом президент Ассоциации отелей южного Таиланда Конгкиат Кхупхонгсакорн указывал, что показатели бронирования китайцами в целом по провинции упали вдвое, а в Патонге – на 80-90% (см. здесь). При этом трагедия спровоцировала спад не только в китайском сегменте туристического рынка, но и в других.

Согласно оценкам господина Кхупхонгсакорна, негативный эффект для китайского рынка будет ощущаться в течение трех месяцев, но уверенность туристов из других стран восстановится быстрее. Ключевую роль здесь будут играть меры, которые правительство Таиланда примет для повышения безопасности на всех видах транспорта.