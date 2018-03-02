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Губернатор Пхукета проинспектировал государственный приют для собак

В четверг, 1 марта, губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг нанес визит в местный приют для собак, которым управляет администрация провинции, и провел там инспекцию.

Новости Пхукета

2 Марта 2018 15:40:46

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

По итогам инспекции господин Плодтхонг отдал распоряжение продолжить благоустройство приюта, известного под названием Phuket Stray Dog Shelter, сообщила пресс-служба администрации провинции.

«Я отдал Управлению животноводства Пхукета и другим профильным ведомствам распоряжение благоустроить территорию у входа в приют, установить указатель с названием приюта и вывесить фотографии собак и информацию о них для посетителей. Также я проверил установку электрических систем и Wi-Fi. Кроме того, я запросил дополнительную территорию для расширения приюта у Департамента лесного хозяйства», – перечислил губернатор Плодтхонг.

«В дополнении к этому, мы наняли еще трех сотрудников, так что теперь в приюте работают пять человек. Следующий этап – организация системы очистки сточных вод», – добавил он.

Глава провинции указал, что в государственном приют сейчас содержатся около 400 собак и комплекс нуждается в дальнейшем расширении. Одновременно губернатор призвал жителей Пхукета поддержать деятельность приюта.

«В приюте сейчас содержатся около 400 собак, которые нуждаются во множестве вещей, таких как клетки и еда. Мы приглашаем жителей острова пожертвовать деньги на деятельностью приюта», – заявил губернатор Пхукета.

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