Губернатор Пхукета призвал жителей не молчать о коррупции

Норрапхат Плодтхонг заявил, что к 2021 году коррупция должна быть ликвидирована во всех госведомствах.

24 Сентября 2017 16:00:00

Фото из архива The Phuket News

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг призвал жителей острова сообщать в соответствующие структуры обо всех известных им случаях коррупции на острове, а официальных лиц – не игнорировать эту информацию. Соответствующее заявление глава провинции сделал на совещании 18 сентября.

«Я ожидаю, что жители Пхукета будут сообщать о коррупции в среде официальных лиц. Не закрывайте глаза на коррумпированных госслужащих», – заявил губернатор, обращаясь к присутствовавшим на встрече представителям департаментов, управлений и других ведомств.

«К 2021 году каждое госучреждение в каждой провинции должно быть очищено от коррупции», – добавил он, одновременно пригласив всех жителей острова присоединиться к мероприятиям в Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря.

Губернатор отметил, что пхукетский офис Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) ежедневно получает сообщения от граждан. При этом о прогрессе в расследовании подобных случаев господин Плодтхонг ничего не сообщил, хотя его предшественник Чокчай Дечаморнтхан еще в феврале этого года инициировал большую антикоррупционную проверку после серии публикаций в СМИ и социальных сетях. На экстренном совещании по этому вопросу господин Дечаморнтхан потребовал предоставить отчет в течение недели, однако достоянием гласности этот документ не стал до сих пор. О каких-либо громких перестановках в органах власти также не сообщалось.

Неизвестно и о ходе расследований в отношении сотрудников полиции Пхукета, о которых сообщалось ранее. В частности, в мае служебная проверка была начата в отношении шефа полиции Пхукет-Тауна и двух его заместителей. Офицеры были отстранены от службы в своем участке, но чем закончилась проверка, полиция до сих пор не сообщила.

Что касается участия граждан в борьбе с коррупцией, то она осложняется тем, что рядовые жители острова и представители бизнеса зачастую боятся жаловаться на коррумпированных сотрудников госведомств и силовых структур. Об этом в частности, говорил в феврале директор пхукетского отделения NACC Причанан Пумлек. Каких-либо мер защиты информаторов предложено не было.

Впрочем, сообщение о коррупции всегда можно оставить анонимно. Информацию можно прислать на почту (адрес: Post Office Box 1567, Phuket Post Office, Phuket Town, Muang, Phuket 83000) или по email (area55_nac@nacc.go.th). Также у офиса NACC на Пхукете есть сайт (sites.google.com/site/naccphuket/p-p-c) и страница в соцсетях (Facebook.com/phuket.anticorruption). Телефоны 076-680054-55 и 1205.