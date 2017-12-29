Губернатор Пхукета призвал водителей соблюдать ПДД

На Пхукете стартовали семь дней опасности на дорогах, и губернатор провинции обратился к жителям и гостям острова с призывом водить более аккуратно в новогодние праздники.

29 Декабря 2017 10:56:26

Фото:Narongsak Sangsridam

«Многие люди в Новый год отправляются на праздники в родные города и совершают длительные поездки, поэтому дороги очень загружены и происходит множество аварий», – заявил губернатор Норрапхат Плодтхонг, выступая на открытии Операционного центра по предотвращению происшествий на дорожном и морском транспорте.

«Наша цель на этот Новый год – сократить число аварий и количество погибших в сравнении с прошлыми годом», – добавил он.

В прошлом году за семь дней опасности на дорогах Пхукета погибли два человека, еще 81 человек пострадал. Всего же в Таиланде дорожные аварии унесли за неделю 2748 жизней. Пострадали 4128 человек. При этом значительное число случаев, когда водитель или пассажир получили легкие травмы, в этой статистике не учтены.

Губернатор Пхукета перечислил десять самых опасных «привычек», ведущих к авариям:

Превышение скорости; Езда по полосе встречного движения; Игнорирование сигналов светофора; Езда с непристегнутым ремнем безопасности; Отсутствие водительских прав; Езда на мотоцикле без шлема; Опасные перестроения и подрезание другого транспорта; Вождение в пьяном виде; Использование телефона за рулем; Езда на «небезопасных» мотоциклах (видимо, имеется в виду техническое состояние).

Напомним, что новогодняя кампания за безопасность на дорогах в этом году началась 28 декабря и продлится в течение семи дней до 3 января. Кампания проходит под лозунгом: «Води аккуратно – соблюдай ПДД».