Губернатор Пхукета призвал водителей соблюдать ПДД
На Пхукете стартовали семь дней опасности на дорогах, и губернатор провинции обратился к жителям и гостям острова с призывом водить более аккуратно в новогодние праздники.
Новости Пхукета
29 Декабря 2017 10:56:26
«Многие люди в Новый год отправляются на праздники в родные города и совершают длительные поездки, поэтому дороги очень загружены и происходит множество аварий», – заявил губернатор Норрапхат Плодтхонг, выступая на открытии Операционного центра по предотвращению происшествий на дорожном и морском транспорте.
«Наша цель на этот Новый год – сократить число аварий и количество погибших в сравнении с прошлыми годом», – добавил он.
В прошлом году за семь дней опасности на дорогах Пхукета погибли два человека, еще 81 человек пострадал. Всего же в Таиланде дорожные аварии унесли за неделю 2748 жизней. Пострадали 4128 человек. При этом значительное число случаев, когда водитель или пассажир получили легкие травмы, в этой статистике не учтены.
Губернатор Пхукета перечислил десять самых опасных «привычек», ведущих к авариям:
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Превышение скорости;
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Езда по полосе встречного движения;
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Игнорирование сигналов светофора;
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Езда с непристегнутым ремнем безопасности;
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Отсутствие водительских прав;
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Езда на мотоцикле без шлема;
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Опасные перестроения и подрезание другого транспорта;
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Вождение в пьяном виде;
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Использование телефона за рулем;
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Езда на «небезопасных» мотоциклах (видимо, имеется в виду техническое состояние).
Напомним, что новогодняя кампания за безопасность на дорогах в этом году началась 28 декабря и продлится в течение семи дней до 3 января. Кампания проходит под лозунгом: «Води аккуратно – соблюдай ПДД».