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Губернатор Пхукета призвал водителей соблюдать ПДД

На Пхукете стартовали семь дней опасности на дорогах, и губернатор провинции обратился к жителям и гостям острова с призывом водить более аккуратно в новогодние праздники.

Новости Пхукета

29 Декабря 2017 10:56:26

Фото:Narongsak Sangsridam
Фото:Narongsak Sangsridam

«Многие люди в Новый год отправляются на праздники в родные города и совершают длительные поездки, поэтому дороги очень загружены и происходит множество аварий», – заявил губернатор Норрапхат Плодтхонг, выступая на открытии Операционного центра по предотвращению происшествий на дорожном и морском транспорте.

«Наша цель на этот Новый год – сократить число аварий и количество погибших в сравнении с прошлыми годом», – добавил он.

В прошлом году за семь дней опасности на дорогах Пхукета погибли два человека, еще 81 человек пострадал. Всего же в Таиланде дорожные аварии унесли за неделю 2748 жизней. Пострадали 4128 человек. При этом значительное число случаев, когда водитель или пассажир получили легкие травмы, в этой статистике не учтены.

Губернатор Пхукета перечислил десять самых опасных «привычек», ведущих к авариям:

  1. Превышение скорости;

  2. Езда по полосе встречного движения;

  3. Игнорирование сигналов светофора;

  4. Езда с непристегнутым ремнем безопасности;

  5. Отсутствие водительских прав;

  6. Езда на мотоцикле без шлема;

  7. Опасные перестроения и подрезание другого транспорта;

  8. Вождение в пьяном виде;

  9. Использование телефона за рулем;

  10. Езда на «небезопасных» мотоциклах (видимо, имеется в виду техническое состояние).

Напомним, что новогодняя кампания за безопасность на дорогах в этом году началась 28 декабря и продлится в течение семи дней до 3 января. Кампания проходит под лозунгом: «Води аккуратно – соблюдай ПДД».

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