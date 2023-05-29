Губернатор Пхукета призвал туристов соблюдать требования спасателей на пляжах

Глава провинции Пхукет Наронг Вунсиеу обратился к жителям и гостям острова с призывом соблюдать правила безопасности на пляжах и не купаться в море, когда это запрещено. Призыв не игнорировать красные флаги и устные предупреждения спасателей был озвучен после гибели 52-летнего россиянина Павла Рафайловича, утонувшего на глазах у собственной жены 27 мая.

Новости Пхукета

Работа спасателей на пляже Патонг утром 29 мая. Несмотря на погоду, люди на побережье есть. Фото: Patong Surf Life Saving

Работа спасателей на пляже Патонг утром 29 мая. Несмотря на погоду, люди на побережье есть. Фото: Patong Surf Life Saving

В воскресенье, 28 мая, губернатор через свою пресс-службу обратился к отправляющимся на пляжи людям с призывом не быть беспечными и не игнорировать предупреждения спасателей. Самих лайфгардов он призвал быть не только более бдительными, но и более строгими.

«Официальные лица должны более строго предупреждать туристов, если те намереваются войти в воду вопреки запрету. Необходимо быть более внимательными и уведомлять отдыхающих, что купание при сильном ветре и волнах строго запрещено, равно как и в зонах повышенной опасности», – заявил губернатор Вунсиеу.

Глава провинции, впрочем, не коснулся вопроса о том, какие полномочия имеют лайфгарды в юридическом плане. Несколько лет назад «Новости Пхукета» интересовались этим вопросом и выяснили, что физически помешать человеку войти в воду при высоких волнах или отбойном течении они не могут.

На Пхукете имели место случаи, когда спасатели получали прямой отпор от людей, настроенных на то, чтобы рискнуть жизнью в отбойном течении и заставить сделать это лайфгарда, который по долгу службы отправится его спасать.

В своем заявлении от 28 мая губернатор Вунсиеу напомнил, что объявленное на Пхукете метеорологическое предупреждение действует до 30 мая. Оно также выключает в себя запрет на выход в море маломерных судов.

Касательно ситуации на суше официальные лица озабочены, прежде всего, угрозой локальных наводнений, хотя вчерашняя инспекция канала Банг-Яй в Пхукет-Тауне показала, что хотя бы за административный центр провинции волноваться пока не стоит. Прочищенные перед началом сезона городской канал и ливневая канализация справляются с нагрузкой.

Также к сезону дождей Департамент наземного транспорта (DLT) выпустил предупреждение для автомобилистов об очевидных, но часто игнорируемых угрозах в штормовую погоду. Речь в нем шла о риске падения под натиском ветра высотных конструкций, включая биллборды и столбы. Также в предупреждении были упомянуты деревья и стройплощадки, где могут быть неустойчивые элементы.