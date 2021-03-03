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Губернатор Пхукета получил прививку от коронавируса

Губернутор Пхукета Наронг Вунсиеу одним из первых получил прививку от коронавируса. Первая партия китайской вакцины Sinovac прибыла на остров 1 марта, после чего прививки были сперва сделаны группе медиков, а затем губернатору, двум вице-губернаторам и их супругам.

Новости Пхукета

3 Марта 2021, 01:21 PM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Прививки делают в больнице Vachira Phuket Hospital в Пхукет-Тауне, приоритетная группа – непосредственно сами медицинские работники. Из них первым вакцину получил отоларинголог Vachira Hospital Саватчай Навакитрангсан.

Как рассказа директор больницы Чалермпонг Суконтапон, на остров были доставлены 4 тыс. доз вакцины. Сначала прививку получат 1,5 тыс. сотрудников медицинских учреждений, а затем – еще 500 официальных лиц. Каждому будет сделано по две инъекции.

Всего в первой очереди в планах на прививку значатся 900 врачей и других сотрудников государственных больниц: Vachira Phuket Hospital, Thalang Hospital, Patong Hospital, Chalong Hospital и Phuket Provincial Hospital, отметил доктор Суконтапон.

Еще 1,2 тыс. доз будут выделены для 600 сотрудников частных медицинских учреждений, таких как Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital и Mission Hospital.

«Мы уже выделили персонал и организовали помещения для проведения восьмиступенчатого процесса вакцинации. Сегодня (1 марта) мы начали вакцинировать 50 медицинских работников, зарегистрированных в качестве первой группы», – заявил доктор Суконтапон.

Следом, 2 марта, вакцину получили губернатор Наронг Вунсиеу, а также вице-губернаторы Пичет Панапонг и Пияпонг Чуваонг. Их женам также сделали прививку. Негативных симптомов ни у кого отмечено не было.

Еще до поступления первой партии вакцины сотрудники пхукетского офиса Минздрава (РРНО) и Vachira Hospital провели тренировку по вакцинации населения. Мероприятие проходило на территории Vachira Hospital (на площадке Lan Muang Khao) и было непосредственно нацелено на подготовку к прибытию медикамента.

Контроль за тренировкой обеспечивали генеральный инспектор регионального офиса Минздрава (11 регион) Питакпон Бунъямалик и его коллега по офису Апичат Ромсом. От лица пхукетской администрации присутствовал вице-губернатор Пичет Панапонг.

«Правительство осознает важность затронутых пандемией отраслей экономики, где ситуация с COVID-19 должна быть остановлена, и по этой причине выделило вакцину провинции Пхукет для формирования массового иммунитета, восстановления экономики и возвращения улыбок Таиланду», – заявил вице-губернатор.

«Мы готовимся к массовой вакцинации от COVID-19, чтобы выстроить уверенность среди людей в том, что они получат качественную и безопасную вакцину, а также последующий уход после прививки», – добавил чиновник.

Процесс вакцинации будет проходить по стандартному протоколу. Начинаться он будет с контроля температуры и очистки рук антисептиком. Затем предусмотрены следующие шаги:

  1. Регистрация

  2. Замер массы тела и давления

  3. Проверка истории заболеваний, оценка риска и подписание соглашения на вакцинацию

  4. Ожидание непосредственной вакцинации

  5. Введение вакцины

  6. Тридцатиминутный отдых, проверка на появление нежелательных симптомов, регистрация в специальной группе в мессенджере Line

  7. Финальная проверка и получение сертификата о вакцинации.

Дополнительный контроль возможных осложнений будет проводиться трижды: через день после укола, через семь дней и через 30 дней.

Получение второй дозы вакцины будет проводиться по установленному врачами плану. В случае с вакциной Sinovac – через две-четыре недели после первой инъекции, в случае с вакциной AstraZeneca – через 10-12 недель.

«В настоящий момент у нас нет информации о поставках каких-либо еще вакцин, так что распределяться будут пока лишь эти две», – добавил вице-губернатор Панапонг.

 

 

 

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