Губернатор Пхукета отдал распоряжение экстренным службам быть готовыми к непогоде

Глава провинции Пхукет отдал распоряжение властям на местах и экстренным службам быть готовыми к ухудшению погодных условий на фоне предупреждения Метеорологического департамента Таиланда (TMD) об ожидающихся в южном Таиланде обильных дождях.

Новости Пхукета

17 Октября 2019, 04:46 PM

Фото: Phuket Met

В сегодняшнем предупреждении TMD говорится, что сильные дожди на юге страны ожидаются вплоть до 19 октября включительно. Тучи движутся с востока, и, к примеру, во вчерашнем предупреждении Пхукет еще не фигурировал, поскольку синоптики ожидали, что до острова фронт не дойдет. Впрочем, в сегодняшнем уведомлении за подписью главы TMD андаманские провинции уже упомянуты.

В предупреждении перечислены стандартные угрозы, к которым следует быть готовыми гражданам и официальным лицам: сильные дожди, локальные наводнения, сходы грунта с холмов, высокие волны на море.

При этом те же синоптики объявили, что сегодня в стране официально закончился сезон дождей и наступил так называемый прохладный сезон, который продлится до февраля-марта.

Как бы то ни было, губернатор Пхакапхонг Тавипатана сегодня призвал сотрудников государственных ведомств и чиновников на местах пристально следить за ситуацией, своевременно информировать людей об угрозах, оперативно принимать меры, если сильные дожди все же прольются на Пхукете и вызовут проблемы.

«Операторы морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью и избегать зон штормовой погоды», – добавил глава провинции.

Также губернатор призвал граждан сообщать об экстренных ситуациях в соответствующий департамент по телефону 076-21444-4 или через горячую линию 1784.