Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Губернатор Пхукета отдал распоряжение экстренным службам быть готовыми к непогоде

Глава провинции Пхукет отдал распоряжение властям на местах и экстренным службам быть готовыми к ухудшению погодных условий на фоне предупреждения Метеорологического департамента Таиланда (TMD) об ожидающихся в южном Таиланде обильных дождях.

Новости Пхукета

17 Октября 2019, 04:46 PM
Фото: Phuket Met

Фото: Phuket Met

В сегодняшнем предупреждении TMD говорится, что сильные дожди на юге страны ожидаются вплоть до 19 октября включительно. Тучи движутся с востока, и, к примеру, во вчерашнем предупреждении Пхукет еще не фигурировал, поскольку синоптики ожидали, что до острова фронт не дойдет. Впрочем, в сегодняшнем уведомлении за подписью главы TMD андаманские провинции уже упомянуты.

В предупреждении перечислены стандартные угрозы, к которым следует быть готовыми гражданам и официальным лицам: сильные дожди, локальные наводнения, сходы грунта с холмов, высокие волны на море.

При этом те же синоптики объявили, что сегодня в стране официально закончился сезон дождей и наступил так называемый прохладный сезон, который продлится до февраля-марта.

Как бы то ни было, губернатор Пхакапхонг Тавипатана сегодня призвал сотрудников государственных ведомств и чиновников на местах пристально следить за ситуацией, своевременно информировать людей об угрозах, оперативно принимать меры, если сильные дожди все же прольются на Пхукете и вызовут проблемы.

«Операторы морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью и избегать зон штормовой погоды», – добавил глава провинции.

Также губернатор призвал граждан сообщать об экстренных ситуациях в соответствующий департамент по телефону 076-21444-4 или через горячую линию 1784.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Вместе с электричеством на мысе Яму отключат и воду
Иностранец объявлен в розыск по делу о пропаже 30 тыс. долларов из обменника
Операторам аквабайков напомнили о безопасности туристов
Мыс Яму останется без электричества 18 октября
Полиция отчиталась об аресте уличного вора по горячим следам
Восемь человек арестованы с метамфетамином на Пхукете
Водитель погиб в ночной аварии в Таланге
Экстренные службы Пхукета получили распоряжение быть готовыми к непогоде
Часть Раваи останется без водоснабжения 15 октября
Туристка из Индии погибла в мотоциклетной аварии на трассе Патонг-Камала
Полиция Пхукета расследует дело о краже с женским бельем в качестве улики
Один из жилых кварталов Вичита останется без электричества 11 октября
На выкуп земли из зоны повышенного шума у аэропорта Пхукета потратят миллиард бат
Полиция установила личность мужчины, напавшего на мотоциклистку с ребенком
Пхукет почтит память Пхумипона Адульядета традиционными церемониями и субботником

 

SKYPARK
Thai Residential
Melbourne Cup Brunch 2019
Ocean Marina Pattaya Boat Show
QSI International School Phuket

 