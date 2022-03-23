Губернатор Пхукета и посол Сингапура обсудили перспективы туризма

В пятницу, 18 марта, официальные лица в Бангкоке обсудили перспективы возобновления круизов из Сингапура в Таиланд, а уже 23 числа сингапурский посол Кевин Чеок прибыл на Пхукет, чтобы поговорить об этом с губернатором Наронгом Вунсиеу. Встреча прошла в офисе главы провинции в новом здании Provincial Hall.

Новости Пхукета

24 Марта 2022, 10:00 AM

Посол Сингапура Кевин Чеок и губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: PR Phuket

«В 2020 году у меня была возможность встретиться с послом Республики Сингапур в Таиланде по вопросу открытия прямых рейсов на Пхукет, что однозначно принесло конкретные результаты. По этой причине сейчас я хотел бы воспользоваться шансом и поблагодарить Сингапур за эти рейсы», – открыл обмен заявлениями губернатор Вунсиеу.

Как сообщила PR-служба Пхукета, господин Чеок ответил тем, что рейсы не только есть, но в ближайшее время их будет больше – уже с апреля количество полетов увеличится с текущих двух до четырех в день, «сравнимо с тем, что было до пандемии COVID-19, когда совершалось пять полетов ежедневно».

«По этому случаю я также хочу поблагодарить Пхукет со своей стороны. Я побеседовал с живущими на острове сингапурцами, они ценят заботу пхукетских властей об отдыхающих здесь туристах из Сингапура», – озвучил встречную любезнось посол.

Также господин Чеок указал на то, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация на Пхукете и в Сингапуре схожая.

«Около 99% всех заражений протекают бессимптомно или с очень легкими симптомами. Также мы видим, что уровень смертности от COVID-19 сейчас составляет всего лишь 1%», – заявил посол. В сообщении PR-службы не уточняется, как соотносятся два приведенных числа.

На Пхукете, согласно заявлению главы местного офиса Минздрава (РРНО) Кусака Кукриаттикуна, картина схожая. Большинство заболевающих переносят COVID-19 вообще без симптомов или с легкими симптомами (в Таиланде таких пациентов называют «зелеными»). На этом фоне фиксируется сокращение числа занятых больничных коек, общий уровень заболеваемости, согласно официальной статистике, тоже падает.

«Пхукет уже прошел пик заболеваемости. Провинция грамотно управляется, жители адаптировались к ситуации, когда вокруг них присутствует коронавирус. Более 87% населения прошли полный курс прививок, уровень смертности на общенациональном уровне составляет 0,7%, а на Пхукете умирают лишь 0,2% заболевших», – заявил доктор Кукиаттикун.

Посол Чеок также отметил, что и Пхукет, и Сингапур сейчас находятся на пути признания коронавирусной инфекции эндемичным заболеванием.

«Я вижу перспективу возобновления Сингапуром круизных маршрутов между нашей страной и Пхукетом, когда это произойдет. Это должно подстегнуть туристический сектор и пхукетскую экономику», – заявил дипломат.

Господин Чеок указал, что в 2019 году – когда пандемия еще не началась – Пхукет принял около 110 круизных лайнеров из Сингапура, на которых прибыли 250 тыс. человек, что соответствует примерно 2,27 тыс. туристов на каждом судне.

По словам посла, Пхукету и Сингапуру стоить приступить к выработке «гармонизированных круизных стандартов», включая адекватные меры эпидемиологического контроля (к примеру, отказ от обязательного ПЦР-тестирования пассажиров перед началом круиза и во время отдыха).

Господин Чеок указал, что сингапурского экспресс-теста перед отправкой в круиз и сертификата о полной вакцинации должно быть достаточно. Губернатор Наронг поддержал эту точку зрения.

«Пхукет готов позаботиться о туристах, которые приедут на остров. Намерение Таиланда состоит именно в этом: с заботой принимать туристов, которые приезжают на отдых и помогают восстанавливать тайскую экономику как только возможно».

Губернатор Вунсиеу отдал официальным лицам провинции распоряжение начать работу над проектом правил организации круизов, чтобы стандарты были готовы к тому моменту, когда придет время их применять. Впрочем, утверждаться подобные положения должны все же в Бангкоке.