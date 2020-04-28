Губернатор Пхукета готов открыть границы районов, если это «одобрит кабмин»

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана объявил о том, что границы районов внутри провинции могут быть частично открыты, если соответствующий шаг получит одобрение со стороны кабинета министров Таиланда. Закрытыми останутся только тамбоны повышенного риска (красные тамбоны).

Таньялак Сакут

Четыре района Пхукета отнесены к «красным», остальные 13 – к желтым. Зеленых нет. Фото: Таньялак Сакут

В середине апреля губернатор Пхукета закрыл границы районов острова. Но открыть их сам (по его словам) не может. Нужно одобрение кабмина. Фото: Таньялак Сакут

«Закрытие только «красных» зон и концентрация внимания на них – это лучше, чем закрытие границ всех тамбонов. Таким образом официальные лица смогут сконцентрироваться именно на том, чтобы остановить распространение инфекции», – заявил губернатор в ходе совещания 27 апреля.

Решение о закрытии границ районов на Пхукете было принято непосредственно губернатором перед Сонгкраном. Ни в одной из других провинций подобные меры не вводились, правительство подобных распоряжений также не отдавало. Однако отменить свое собственное распоряжение губернатор, по его словам, не может.

«В целом ситуация на Пхукете улучшилась. Закрытие районов сказалось на жизни многих частей острова и многих людей, но на данном этапе я не могу сказать, откроется ли Пхукет 1 мая. Я не могу единолично принять решение об открытии провинции или ее районов. Мне нужно дождаться вердикта кабинета министров. После этого я смогу рассмотреть вопрос открытия районов. Все вопросы ждут решения кабмина. Нам нужно подождать. Надеюсь, вы понимаете», – заявил губернатор.

Глава провинции отметил, что на Пхукете уже ведется подготовка к ослаблению введенных ограничений в ожидании слова кабмина.

«Жители по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать меры социального дистанцирования в повседневной жизни. Если Пхукету разрешат заново открыть границы районов, закрытыми останутся лишь места, отмеченные как «красные» зоны», – заявил Пхакапхонг Тавипатана.

Как добавил глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу, беспокойство в настоящий момент вызывают четыре локации – Патонг, Чернг-Талей, Рассада и Вичит.

«Карантин в других тамбонах можно уже отменить, поскольку мы не выявляем новых случаев заражения там. Однако Патонг, Чернг-Талей, Рассада и Вичит должны оставаться на карантине в течение еще 14 дней», – заявил он.

«В Патонге последний подтвержденный случай заражения был выявлен 21 апреля, так что карантин может закончиться 5 мая. В рассаде последний случай был выявлен 22 апреля, так что карантин можно отменить 6 мая. В Вичите последний случай также датирован 22 апреля, карантин можно отменить 6 мая. В Чернг-Талей последний случай был обнаружен 26 апреля, карантин может закончиться 10 мая», – заявил глава РРРНО [утром 27 апреля стало известно о выявлении еще шести случаев в Чернг-Талей и одного в Ко-Кэу – прим. ред.].

При этом господин Сермкэу отметил, что даже перечисленные «красные» районы можно не закрывать целиком, ограничившись лишь теми их частями, где было подтверждены случаи заражения.

«К примеру, «красной зоной» являются второй, третий и пятый мубаны Банг-Тао», – пояснил господин Сермкэу на примере тамбона Чернг-Талей.

«Закрытие определенных локаций внутри «красных» тамбонов – это лучше, чем закрытие районов целиком. Это позволит сотрудникам РРНО работать эффективно», – добавил он.

В свою очередь заместитель ректора пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла Пхан Тонгчумнум напомнил, что отмена ограничений на поездки из района в район предполагает соблюдение определенных мер предосторожности, чтобы не допустить новой вспышки заражения.

«Если районы откроются 1 мая, то это должно предполагать определенные условиях. Все жители Пхукета должны установить мобильное приложение Mor Chana, а бизнес должен соблюдать стандартные процедуры по защите от болезни. И все должны носить маски каждый день», – заявил он.

Упомянутое приложение Mor Chana было разработано Агентством по делам цифрового правительства. При помощи него пользователи могут получать актуальную информацию о ситуации с COVID-19 и рекомендации медиков. Приложение можно скачать в Google Play и App Store.