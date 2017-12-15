Губернатор Пхукета анонсировал Фестиваль Героинь 2018

Губернатор Норрапхат Плодтхонг дал старт подготовке к Фестивалю Героинь на совещании 13 декабря.

15 Декабря 2017 09:14:47

Фото: Phuket PR Department

Ежегодный фестиваль, посвященный отражению бирманского вторжения в 1785 году, проходит на Пхукете в марте. Как было объявлено на совещании 13 декабря, программа фестиваля будет включать различные мероприятия, включая исторические экскурсии, спортивные соревнования и большую трехдневную ярмарку 13-15 марта.



«Мы хотели бы, чтобы туроператоры поддержали нас и сделали так, чтобы туристы тоже приняли участие в этом историческом фестивале. Это бы способствовало развитию культурного туризма на Пхукете», – отметил губернатор Плодтхонг.

«Также мы приглашаем всех жителей острова принять участие в фестивале в честь Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунтхорн с 3 по 17 марта», – добавил он.

На совещании 13 декабря были анонсированы следующие ключевые события фестиваля:

3 марта. Массовое посвящение в монахи в храме Wat Manik.

12 марта. Исторические экскурсии, велогонка и мини-марафон у Поля Победы (Phuket Historical Park), подношение даров монахам и молитва в храме Wat Muang Komarapat в Таланге.

13 марта. Церемония возложения венков у памятника Героиням.

13-15 марта. Вечерняя ярмарка в Phuket Historical Park (20:30 – 23:00) и костюмированное шоу по мотивам битвы за Таланг 1785 года.



