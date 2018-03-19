Губернатор озвучил программу развития Phuket Historical Park в Таланге

В воскресенье, 18 марта, глава провинции Норрапхат Плодтхонг в компании других местных чиновников нанес визит в Phuket Historical Park в Таланге и озвучил программу по развитию комплекса.

19 Марта 2018 16:15:44

Как объявил губернатор Плодтхонг, администрация провинции намерена развивать Phuket Historica Park как плавучий рынок с акцентом на пхукетскую культуру. Результатом совместной работы целого ряда местных ведомств должно стать превращение редко используемой площадки в популярную туристическую достопримечательность, генерирующую доход для местных сообществ, говорится в пресс-релизе PR-службы администрации Пхукета.

«Плавучий рынок будет работать каждую субботу. Гостям будут предлагаться местные продукты питания и другая продукция. Программа также будет включать «культурные шоу», демонстрирующие местный образ жизни», – заявил губернатор Плодтхонг.

Глава провинции отметил, что уже в этом году Phuket Historical станет одним из центров празднования Сонгкрана. Различные мероприятия, включая культурную программу и религиозные церемонии, пройдут там 11-15 апреля.

Напомним, Phuket Historical Park также известен как Thalang Historical Park и Victory Field. Парк находится в северной части Пхукета и является местом проведения ежегодного Фестиваля Героинь.







