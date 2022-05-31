Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Губернатор: «Оспы обезьян на острове не выявлено»

На Пхукете пока не выявлено ни одного случая оспы обезьян; у трех иностранных туристов, в отношении которых возникли подозрения, подтвержден простой герпес. С таким заявлением выступил 30 мая губернатор провинции Наронг Вунсиеу.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

31 Мая 2022, 10:00 AM
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

«Носителей вируса оспы обезьян в провинции не обнаружено. Мы просим жителей не волноваться, наши меры контроля в полной готовности», – заверил господин Вунсиеу.

Губернатор сделал официальное заявление после того, как директор Департамента контроля за заболеваниями (DDC) Чаккаран Питтаявонг-Анон сообщил об одном подтвержденном случае оспы обезьян, выявленном у транзитного пассажира в одно из тайских аэропортов. В связи с этим 12 человек были отнесены к группы высокого риска заражения, хотя симптомов ни у кого не было.

«Пять из них находились на близкой дистанции от заболевшего. Три из пяти – туристы из Исландии, прилетевшие в Таиланд, чтобы изучать муай тай на Пхукете. У них был подтвержден герпес, они получили лечение для предотвращения распространения болезни», – заявил губернатор.

Глава провинции добавил, что пхукетский офис Минздрава (РРНО) и главная больница острова Vachira Phuket Hospital подтвердили отсутствие случаев оспы обезьян в связи с этой ситуацией.

Господин Вунсиеу отметил, что в аэропорту Пхукета уделяется особое внимание туристам из Европы, особенно из тех стран, где было выявлено больше всего случаев оспы обезьян.

«Пожалуйста, не волнуйтесь, особенно если у вас есть симптомы, похожие на симптомы оспы обезьян. В таком случае мы просто просим обратиться в больницу и показаться врачу. Также мы просим избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы, похожие на симптомы оспы обезьян», – добавил глава провинции.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На тайском складе Samsung произошел крупный пожар
С борта баржи в Андаманском море смыло контейнеры
В Рассаде сгорел склад со стройматериалами
Ветер и дожди продолжают валить деревья на Пхукете
Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продлили до четверга
Доставщик газа в баллонах арестован за серию краж в Пхукет-Тауне
Центр вакцинации в Сапан-Хине свернул работу, сделав 600 тыс. прививок
Активы на 62 млн арестовали на Пхукете в рамках операции Defeat Andaman
Часть Патонга останется без воды 30 мая
Кремовая Vespa сгорела дотла после падения на пхукетской дороге
Метеорологическоe предупреждение на Пхукете остается в силе
Пикап с женщиной утонул в озере в Кату
Престарелым сделали прививки на дому в Вичите, Раваи и Пхукет-Тауне
В Раваи раздали детские вещи и игрушки от Grip it
Медики Пхукета намерены закрыть вакцинационный центр в Сапан-Хине

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Lean On Me Live Fest

 